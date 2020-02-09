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Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Транспортную панацею в международном формате и с белорусской перспективой предлагают и студенты БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Молодые люди разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и даже вычислить безбилетников.
Максим Толкачев, студент экономического факультета БГУ:
Считали количество человек, которое реально находится в автобусе, на проблемные маршруты мы предлагали посылать контролера.
Проект четырех белорусских студентов назвали «лучшим социально значимым решением» на международном форуме разработчиков во Франции. Парни уверены, что идея отлично подойдет для наших широт. Себестоимость датчика на один автобус или троллейбус не превысит 200 рублей. Это не единственный прорыв в отрасли.
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Студенты БГУ разработали систему, которая позволяет разгрузить пассажиропоток и вычислять безбилетников
Новости Беларуси. Транспортную панацею в международном формате и с белорусской перспективой предлагают и студенты БГУ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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