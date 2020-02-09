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Деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Сколько миллионов долларов потеряла отрасль из-за сахарной мафии?

09.02.2020 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Александр Лукашенко в Добруше прояснил ситуацию, связанную с задержанием директоров четырех сахарных заводов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Сколько миллионов долларов потеряла отрасль из-за сахарной мафии?

Советы по конспирации давал экс-замначальника ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Подробности сахарного скандала

Причина, к сожалению, не нова для нашей страны – коррупция, непримиримую борьбу с которой глава государства ведет с самой первой победы на президентских выборах.

Деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Сколько миллионов долларов потеряла отрасль из-за сахарной мафии?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег.

Александр Лукашенко о задержании директоров сахарных заводов: «Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом»

Преступные посреднические схемы, поставки продукции по бросовым ценам на российский рынок, реэкспорт. Из-за сахарной мафии отрасль только в 2019 году недополучила около 70 миллионов долларов. Большие деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Такого еще в Беларуси не было – так эмоционально высказался Президент об этом деле.

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Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Александр Лукашенко в Добруше прояснил ситуацию, связанную с задержанием директоров четырех сахарных...
 
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