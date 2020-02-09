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Деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Сколько миллионов долларов потеряла отрасль из-за сахарной мафии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Александр Лукашенко в Добруше прояснил ситуацию, связанную с задержанием директоров четырех сахарных заводов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Причина, к сожалению, не нова для нашей страны – коррупция, непримиримую борьбу с которой глава государства ведет с самой первой победы на президентских выборах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Преступные посреднические схемы, поставки продукции по бросовым ценам на российский рынок, реэкспорт. Из-за сахарной мафии отрасль только в 2019 году недополучила около 70 миллионов долларов. Большие деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Такого еще в Беларуси не было – так эмоционально высказался Президент об этом деле.
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Деньги оседали в карманах директоров и их подельников. Сколько миллионов долларов потеряла отрасль из-за сахарной мафии?
Новости Беларуси. Во время общения с журналистами Александр Лукашенко в Добруше прояснил ситуацию, связанную с задержанием директоров четырех сахарных...
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