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Когда в Беларусь придет лоукост Wizz Air, и почему лихорадит малую авиацию? Рассказывает Артём Сикорский
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из того, о чем рапортуют медики, понятно, что предприняты исчерпывающие меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одним из первых меры принял Национальный аэропорт «Минск». Контролировать ситуацию продолжают не только в самом аэропорте, но и в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.
Юлия Огнева, СТВ:
Итак, интервью «Недели».
В 2020 году добавятся регулярные рейсы в Вену, Ташкент и Риос и четыре новых самолета
Юлия Огнева:
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси:
Важным событием также стал ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы. Это колоссальный проект.
В прошлом году маршрутная сеть авиакомпании «Белавиа» расширилась на 55 маршрутов. В этом году также добавятся три маршрута: регулярный рейс в Вену, регулярный рейс в Ташкент и регулярный рейс в город Риос (это 80 километров от Барселоны).
Флот будет расширяться, в этом году планируется поставка одного самолета прямо с завода, самолета Embraer, в апреле. И второй самолет уже нового поколения Embraer планируется к концу этого года. И планируется поставка двух самолетов Boeing 737 поколения NG.
Аэродром Орши мы можем рассматривать как запасной для Национального аэропорта «Минск», крупный грузовой хаб
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Важнейшая задача стоит – продолжение реконструкции аэродрома Орши. Сейчас приступили к третьему этапу реализации этого проекта, строительству необходимой инфраструктуры вокруг этой взлетно-посадочной полосы. Фактически, аэродром Орши мы можем рассматривать как запасной для Национального аэропорта «Минск».
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Ресурс первой полосы Национального аэропорта «Минск» уже составляет буквально считанное количество посадок
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Мы должны обеспечить определенное время перевозки пассажира из аэропорта в центр города
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Мы рассматриваем, куда подвести терминал, как этот терминал будет развиваться, в какую сторону, куда будет подходить железнодорожная ветка, где будет размещаться гостиница.
Строительство нового терминала у нас связано с двумя вопросами. Первое – это необходимость расширения пропускной способности действующего терминала. А второй вопрос – это прием и обслуживание дальнемагистральных воздушных судов. «Белавиа» сейчас очень активно работает по вопросам организации дальнемагистральных маршрутов и, соответственно, закупки широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов. Так и вопросы привлечения иностранных авиакомпаний для выполнения трансатлантических и трансконтинентальных полетов.
В настоящее время есть достаточно высокий интерес, и мы работаем с авиакомпаниями Китая, Индии, Ближнего Востока для того, чтобы организовать полеты с промежуточной посадкой в Национальном аэропорту «Минск», и затем лететь уже в США, Канаду, страны Южной Америки.
Мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт «Минск», так и в областные аэропорты
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Здесь важна позиция и Департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты.
Рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели лоукоста
Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов – куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост».
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Малую авиацию немножко лихорадит: мы значительно ужесточили требования к безопасности полетов
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
И земельного законодательства, потому что эти земельные участки были выделены под сельхозугодия, а использовались для взлета и посадки воздушных судов, что противоречит требованиям Воздушного кодекса. Мы отмечали, что есть определенные препятствия – к примеру, линия электропередачи.
Устранение этих замечаний прокуратура взяла на контроль. Мы также устранение этих замечаний контролируем.
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Юлия Огнева:
Артем Сикорский:
Мы видим, что за этот год было зарегистрировано около 10 новых именно в категории малых воздушных судов. То есть граждане, которые увлекаются авиацией, которые любят, хотели бы сами пилотировать воздушные суда, получают от этого удовольствие – их становится все больше. Им это становится интересно. Самое главное – нам обеспечить безопасность их полетов.
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Когда в Беларусь придет лоукост Wizz Air, и почему лихорадит малую авиацию? Рассказывает Артём Сикорский
Новости Беларуси. Из того, о чем рапортуют медики, понятно, что предприняты исчерпывающие меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса, сообщили в...
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