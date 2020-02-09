В Беларуси готовят проекты по привлечению китайских корпоративных туристов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена стать площадкой для китайского корпоративного туризма. Местные операторы уже готовят соответствующие проекты, передает «МИР 24».



В прошлом году страна принимала конференцию крупной китайской компании – форум длился 15 дней. В этом сезоне планы турфирм спутал коронавирус. Несмотря на это, они собираются пригласить съемочную группу популярного в Китае кулинарного реалити-шоу. Первые три сезона снимали в Таиланде, Франции, а также в Италии.

«На Сицилии во время съемок шоу въезд китайских туристов на остров вырос в 80 раз, потому что сотни тысяч фанатов у этой передачи, которые приезжают во время съемок, чтобы посмотреть, а в ней участвуют звезды первой величины», – рассказал начальник филиала туристического агентства Алексей Стрельченко. По мнению экспертов, успешная реализация проекта станет для страны хорошей рекламой.

Ранее сообщалось, что осенью в Минске пройдет седьмой форум регионов России и Беларуси, его посвятят 75-летию Великой Победы. Участники форума обсудят совместные экономические проекты, вопросы взаимодействия на международных площадках.