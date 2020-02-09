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В Беларуси готовят проекты по привлечению китайских корпоративных туристов
09.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь намерена стать площадкой для китайского корпоративного туризма. Местные операторы уже готовят соответствующие проекты, передает «МИР 24».
«На Сицилии во время съемок шоу въезд китайских туристов на остров вырос в 80 раз, потому что сотни тысяч фанатов у этой передачи, которые приезжают во время съемок, чтобы посмотреть, а в ней участвуют звезды первой величины», – рассказал начальник филиала туристического агентства Алексей Стрельченко. По мнению экспертов, успешная реализация проекта станет для страны хорошей рекламой.
Ранее сообщалось, что осенью в Минске пройдет седьмой форум регионов России и Беларуси, его посвятят 75-летию Великой Победы. Участники форума обсудят совместные экономические проекты, вопросы взаимодействия на международных площадках.
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