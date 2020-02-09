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Юлия Шпилевская: «Когда Павлинка немножко подрастёт, у неё есть все шансы стать Бабой-бомбой»
Источник материала: СТВ
Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Понимаете? И я запомнила это на всю жизнь. С одной стороны неплохо быть человеком образованным, с другой стороны ты понимаешь, что профессионально ты где-то, наверное, чего-то там не сделал.
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Актёры, бывает, играют персонажей разных абсолютно типажей,...
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