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Юлия Шпилевская: «Когда Павлинка немножко подрастёт, у неё есть все шансы стать Бабой-бомбой»

09.02.2020 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Актёры, бывает, играют персонажей разных абсолютно типажей, бывает, что типажи похожи. Как в Вас уживаются Павлинка и Баба-бомба из одноимённого клипа группы «Ленинград»? Насколько сложно вот так перевоплощаться?

Юлия Шпилевская: «Когда Павлинка немножко подрастёт, у неё есть все шансы стать Бабой-бомбой»

Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь, ведущая СТВ:
Думаю, когда Павлинка немножко подрастёт, у неё есть все шансы стать Бабой-бомбой. Потому что Павлинка, по сути, самая яркая, дело не в красоте, а самая энергетическая, самая харизматичная девушка в своей деревне. И понятное дело, что вокруг неё вьются парни. И Баба-бомба, соответственно, тоже очень яркий персонаж. Благо, эти роли совпали с моим паспортным возрастом – Павлинка была чуть раньше, Баба-бомба – позже.

Сложно давалось быть такой непосредственной, лёгкой девочкой даже в те мои 19 лет, условно говоря. И никогда не забуду, как какой-то театральный критик тогда написал, что «Ну, да, мол, всё хорошо. Но Павлинка Шпилевской ходит по сцене, как дама с тремя высшими образованиями!»

Понимаете? И я запомнила это на всю жизнь. С одной стороны неплохо быть человеком образованным, с другой стороны ты понимаешь, что профессионально ты где-то, наверное, чего-то там не сделал.

Юлия Шпилевская: «Когда Павлинка немножко подрастёт, у неё есть все шансы стать Бабой-бомбой»

Люди в материале: Юлия Шпилевская
 
 
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Актриса и ведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Актёры, бывает, играют персонажей разных абсолютно типажей,...
 
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