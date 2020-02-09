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«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

09.02.2020 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Минскую международную книжную выставку-ярмарку приезжали с песнями под гитару и стихами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Рейсы от Немиги до Победителей, 14 и обратно совершал поэтический автобус. Проезд в котором, кстати, бесплатный. Пассажиры обязаны были иметь лишь хорошее настроение.

Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020

«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Татьяна Жилинская, поэт, музыкант:
Настроение чудесное. Люди заходят, едут с нами бесплатно. Мы тут песни поем своей вот такой вот небольшой поэтическо-бардовской тусовкой. Казалось, когда мы сюда заходили, что это вот совсем невозможно как-то и не получится. Но можно, вот реально, посмотрите вот сюда вот, посмотрите вот вперед. Поют, стараются, у них получается.

«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Вялікі дзякуй таму, хто прыдумаў гэты праект!

«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать.

«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Люди в материале: Татьяна Жилинская
 
 
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Новости Беларуси. На Минскую международную книжную выставку-ярмарку приезжали с песнями под гитару и стихами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рейсы от...
 
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