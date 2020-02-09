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«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Минскую международную книжную выставку-ярмарку приезжали с песнями под гитару и стихами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Рейсы от Немиги до Победителей, 14 и обратно совершал поэтический автобус. Проезд в котором, кстати, бесплатный. Пассажиры обязаны были иметь лишь хорошее настроение.
Татьяна Жилинская, поэт, музыкант:
Вялікі дзякуй таму, хто прыдумаў гэты праект!
Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать.
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«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки
Новости Беларуси. На Минскую международную книжную выставку-ярмарку приезжали с песнями под гитару и стихами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рейсы от...
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