Минобороны ответило на критику уточненных требований к здоровью белорусских призывников

Источник материала: Вороновская газета





В Вооруженных силах не нужен призывник, который будет находиться на больничной койке вместо того, чтобы осваивать программу боевой подготовки. Об этом сегодня в программе «Контуры» на ОНТ заявил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Альховик предложил критикам поставить себя на место руководства Вооруженных сил и задать себе вопрос, какие люди нужны армии. «Нам нужен призывник, который будет осваивать программу боевой подготовки, а не находиться на больничной койке вместо этого. С точки зрения подхода и военкоматов, и медицинской службы, и Вооруженных Сил в целом это абсолютно необоснованно. Требования к состоянию здоровья призывников соответствуют сегодняшнему дню», — подчеркнул представитель Минобороны.

«Мы заинтересованы в годных призывниках, тех, что выполнят все задачи, которые на них возложены», — добавил он.

Как сообщалось, постановление Минобороны и Минздрава №1/1 от 3 января 2020 года «Об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью» принято для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями закона о нормативных правовых актах и уточнить требования к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу и службу в резерве, а также проходящих службу.

Кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено. Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Изменения касаются, в частности, призывников с невусами (родинками, образованиями на коже), сколиозом, а также тех, кто делал лазерную коррекция зрения. Так, наличие невусов препятствовало ношению формы одежды предыдущего образца. Нынешняя форма значительно мягче, комфортнее. Соответственно, таких военнослужащих будут призывать. Если в процессе службы выяснится, что невус все-таки травмируется, то молодой человек будет признан негодным и уволен.

Что касается лазерной коррекции зрения, то данная процедура 10 лет назад, когда было принято предыдущее постановление, сильно отличалась. Сейчас расширился спектр операций, появились новые модификации лазеров, требуется меньше времени для реабилитации.

Ранее годными к службе в армии признавались молодые люди со сколиозом 11 градусов, теперь призывать будут тех, у кого он 17 градусов. Такой сколиоз не препятствует работать, например, в строительной сфере, выполнять тяжелый труд. Поэтому для службы в Вооруженных Силах это тоже вполне допустимая норма.

После вступления в силу документа медицинское переосвидетельствование молодых людей, которые ранее по состоянию здоровья были признаны не годными к службе, будет проводиться планово. Согласно законодательству переосвидетельствование проходит раз в три года. Внеплановое переосвидетельствование призывников, состоящих в запасе по состоянию здоровья, в настоящий момент не планируется.

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