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Дмитрий Крутой озвучил итоги договоренностей, достигнутых в Сочи по нефтезаговой сфере

09.02.2020 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За много лет мы привыкли, что нефть в Беларусь поставляют в основном крупные игроки – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но примерно 100 миллионов тонн черного золота из общего объема в России добывают и поставляют именно небольшие компании – с ними и будем развивать отношения. Первые переговоры начнутся уже на следующей неделе.

Дмитрий Крутой озвучил итоги договоренностей, достигнутых в Сочи по нефтезаговой сфере

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Российская сторона согласилась, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке.

Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовал наш Президент, белорусская сторона. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже. Российский президент Владимир Владимирович Путин согласился с этим подходом. Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы условия поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше.

Дмитрий Крутой озвучил итоги договоренностей, достигнутых в Сочи по нефтезаговой сфере

Люди в материале: Дмитрий Крутой
 
 
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Новости Беларуси. За много лет мы привыкли, что нефть в Беларусь поставляют в основном крупные игроки – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», сообщили в программе...
 
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