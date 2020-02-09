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Откуда белорусы будут получать нефть? Подводим итоги переговоров в Сочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще только анонсируя переговоры в Сочи, Александр Лукашенко назвал их «моментом истины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Словосочетание подхватили сначала журналисты, а после и остальные причастные и просто небезразличные. Так часто происходит с фразами от главы государства. Не секрет, что главной темой многочасовых и многораундных переговоров (так уж получилось) стала цена российских нефти и газа, поставляемых в Беларусь. Вообще эта тема в топе уже давно – поспорить с ней в актуальности может разве что разбушевавшийся коронавирус. И наше беспокойство понятно: договориться с Россией о стоимости и объемах, как в прошлые годы, не удается, а нефтянка вносит существенный вклад в доходную часть нашего бюджета. Переговоры с российскими партнерами начались задолго до нового года. Начало февраля – куда уж тянуть, самое время определиться.
Президент Беларуси всегда держит слово. Момент истины, значит, момент истины. При общем позитивном настрое на конструктив, наша делегация ехала в Сочи договариваться, но со своей четко очерченной главой государства задачей.
Алена Сырова, корреспондент:
Правда, говорить о необходимости диверсификации закупок (порядком измотавшись ежегодными торгами и перестройкой под их результаты всей нашей экономики) на самом высоком уровне стали куда раньше – еще в начале 2019-го. А уже в октябре во время официального визита в Нур-Султан Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев согласовали условия поставок казахстанской нефти в Беларусь.
Казахстан самый очевидный и подходящий кандидат на роль альтернативного поставщика нефти. Ее можно везти к нам по железной дороге, но выгоднее все-таки перекачивать по трубопроводу. Плюс мы партнеры по ЕАЭС, а значит, можем претендовать на беспошлинные цены на нефть. Быть этому или нет? Узнаем скоро, решение почти принято.
Пока же идет переговорный процесс, частная российская компания поставила нам полмиллиона тонн нефти, еще 450 тысяч планирует в феврале. Кроме того, в конце января в Беларусь приехала первая партия норвежской нефти. Всего же ждем 86 000 тонн черного золота, добытого в Северном море.
Первые 3 500 тонн норвежской нефти доставили танкером в порт Клайпеды, а после по железной дороге – к нам. Министр иностранных дел Литвы, который на неделе был с визитом в Беларуси, заявил о готовности и дальше предоставлять их инфраструктуру для регулярных поставок углеводородов в нашу страну.
Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:
Такая помощь Литвы нам на руку, если все же решим закупать нефть из-за океана. Предложения есть. Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск и встречи с Александром Лукашенко выразил готовность поддержать Беларусь, в том числе и черным золотом.
Competitive price – выражение, которое использовал Помпео, в словарях (например, Кембриджском) трактуется как «цены на том же уровне или ниже, чем другие». Бизнес-словарь и вовсе расшифровывает как «цена, которая ниже цены конкурентов или более привлекательная по другим параметрам».
Что ж, получается, у наших привычных партнеров появляются конкуренты. Да, по факту цена российской нефти марки Urals, которую мы покупаем, поскольку под ее переработку адаптированы наши НПЗ, все еще ниже, чем у альтернативных поставщиков. Но!
Во-первых, она ощутимо подросла, а во-вторых, в России предусмотрена обязательная премия за каждую тонну. Набегает приличная сумма, а цена на изначально дешевую нефть вырастает выше мировой. Прибавьте к этим издержкам еще и ущерб от российского налогового маневра.
В общем, к тому самому моменту истины, очевидно, мы подошли подготовленными. В Сочи наша делегация в полном составе приехала заранее, в отличие от своих российских коллег.
Часть их делегации, включая главных переговорщиков – главу Минэнерго Новака и замглавы Минэкономразвития Бабича – в Красную Поляну отправилась с двухчасовой задержкой, в Москве бушевала снежная буря. А после лайнер все из-за той же непогоды вынужденно приземлился в Минеральных Водах.
Действительно, Путин приехал накануне. Потому встреча Александра Лукашенко и его российского коллеги прошла планово.За завтраком с глазу на глаз обсудили повестку. Но предметный разговор о главном, например, о ценах на газ и нефть, компенсациях за апрельские поставки некачественного сырья по трубопроводу «Дружба», проводить без ответственных за энергетический блок с российской стороны нашей команде было бессмысленно.
Потому президенты сделали паузу в отстаивании интересов своих государств и на время объединились для достижения общей спортивной цели.
После матча капитаны делегаций Беларуси и России, их участники в полном составе собрались снова в Красной Поляне. На семь часов позже запланированного переговоры всё же начались. Позже к журналистам вышел замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Его Владимир Путин назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.
Итак, газ Беларусь в течение 2020 года будет покупать по прежней цене –127 долларов за 1 000 кубометров. С нефтью сложнее, но все-таки получили то, за чем ехали. Покупать нефть у российских компаний будем по мировой цене. Нас это устраивает.
Мы не просили особых условий, а только равных – их и получили. Итог переговоров сюрпризом ни для кого не стал, лишь подтвердил все сказанные накануне слова белорусского Президента, последовательность нашего курса. Нужно всегда быть готовыми к любому развитию событий. Коммерческие узы все же крепче любых других.
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Новости Беларуси. Еще только анонсируя переговоры в Сочи, Александр Лукашенко назвал их «моментом истины», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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