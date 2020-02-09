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Доля импортозамещающей продукции в промышленности Беларуси приближается к 40%
09.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Доля импортозамещающей продукции в промышленности Беларуси приближается к 40%. Об этом сообщил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в интервью программе «Главный эфир» на телеканале
На вопрос об итогах 2019 года Юрий Чеботарь ответил: «Производство нашей импортозамещающей продукции должно уже приблизиться к цифре в $20 млрд. По нашим оценкам, это около 40% промышленного производства. За последние годы мы существенно продвинулись в показателях эффективности. Доля продаж импортозамещающей продукции на экспорт выросла до 50%. Это говорит о том, что она не только конкурентоспособна на внутреннем рынке, но и пользуется спросом за рубежом».
Перечень импортозамещающих товаров ежегодно обновляется, чтобы составить отраслевые и региональные программы на следующий год. «Из 2 тыс. позиций мы вместе с отраслями на данный момент потенциально рассматриваем к импортозамещению около 780. Все остальные уже в работе, осуществляется производство, определены соответствующие планы, в том числе и на этот год», — отметил замминистра. Особое внимание уделяется участию малого бизнеса в работе по импортозамещению.
По словам Юрия Чеботаря, проводится мониторинг всего импорта на сумму более $1 млн. «Это наиболее объективная цифра, при которой стоит рассматривать, стоит ли браться за работу по импортозамещению конкретного товара. Если импорт превышает данную сумму, мы отрабатываем эти товарные позиции с отраслями», — пояснил он.
Особое внимание вопросам импортозамещения уделяется и на пространстве ЕАЭС. Там приступили к созданию евразийской сети кооперации, субоконтрактации и трансфера технологий, основная задача которой — выстраивание кооперационных цепочек. Кроме того, для реализации совместных импортозамещающих проектов формируется Карта индустриализации ЕАЭС.
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Доля импортозамещающей продукции в промышленности Беларуси приближается к 40%. Об этом сообщил заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в интервью программе...
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