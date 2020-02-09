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«Мы всегда приезжаем и выкладываемся». Рассматриваем состав белорусской хоккейной сборной перед ЧМ

09.02.2020 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два матча и два поражения – таков итог выступления хоккейной сборной Беларуси на международном, пусть и товарищеском турнире в Словакии, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Мы всегда приезжаем и выкладываемся». Рассматриваем состав белорусской хоккейной сборной перед ЧМ

В первый день мы проиграли хозяевам льда 3:4. У нас забрасывали Павлович, Боголейша и Мартынов. Затем подопечные Михаила Захарова минимально уступили олимпийской сборной России. Единственная шайба была заброшена только в третьем периоде. Ее автор – Даниил Мироманов. Таким образом, в турнирной таблице мы последние.

«Мы всегда приезжаем и выкладываемся». Рассматриваем состав белорусской хоккейной сборной перед ЧМ

Тревожный звонок перед чемпионатом мира. А ведь до главного старта года уже рукой подать – первенство планеты пройдет в мае. Конечно, можно сказать, что наша команда была далеко не в оптимальном составе. Это действительно так. Но и соперники на мире у нас будут куда более серьезные. Поэтому беспокойство результаты сборной вызывают вполне реальное.

«Мы всегда приезжаем и выкладываемся». Рассматриваем состав белорусской хоккейной сборной перед ЧМ

Корреспондент Наталья Федорцова присмотрелась к нынешней команде и сделала определенные выводы. Подробности в видеоматериале.

«Мы всегда приезжаем и выкладываемся». Рассматриваем состав белорусской хоккейной сборной перед ЧМ

Люди в материале: Наталья Федорцова
 
 
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Новости Беларуси. Два матча и два поражения – таков итог выступления хоккейной сборной Беларуси на международном, пусть и товарищеском турнире в Словакии,...
 
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