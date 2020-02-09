|
Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Удивить журналиста, работающего не первое десятилетие, прямо скажем, сложно. Но организаторам Минской международной книжной выставки-ярмарки это удалось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Удивил меня и министр информации: Александр Карлюкевич снялся в ролике для TikTok (популярной сейчас среди подростков соцсети). Пригласил на выставку. Вот прицельная работа с аудиторией, не меньше.
Из того, что видела я, что снимали и о чем писали мои коллеги, это было действительно событие. С подробностями Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Запрашаем на нашу выставу-кирмаш!
Форум давно стал местом, где презентуют новинки. Одна из таких – факсимильное издание Брестской библии. Это подарок Бресту к 1000-летию. Работа над книгой шла несколько лет. Издание в точности повторяет оригинал, датированный 1563 годом. Его уже увидели во Франкфурте и Москве.
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Дмитрий Боярович:
Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король.
Сказки Андерсена и русские народные. Прочитать с интонацией текст – задача не из простых. Ее дало посетителям одно из российских издательств. И, надо сказать, идея белорусам понравилась.
Анастасия Кузина, промоутер (Россия):
Россия – почетный гость выставки. На ее стенде прошло больше 30 мероприятий. Один из лейтмотивов – 75-летие виктории в Великой Отечественной. К этому приурочили презентацию томов серии «Победа» (сборник произведений Гайдара, Твардовского, Катаева).
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея (Россия):
А это уже стенд США. Соединенные Штаты заняли центральное место на выставке. А их программа, посвященная путешествиям по Америке, оказалась самой насыщенной и богатой.
В Беларусь, чтобы поделиться своей работой, из Миннесоты прилетел Дуглас Мак. Писатель, рассказы которого публиковались в The New York Times и National Geographic, презентовал для читателей книгу Not quite States of Amerika («Не совсем штаты Америки»).
Стиль стенда – придорожное кафе где-то на Среднем Западе. Впрочем, речь здесь, конечно, идет о пище духовной. Экспозиция США оказалась самой посещаемой. С белорусскими читателями, кроме авторов, общались и американские дипломаты.
Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:
Туман плыве з нізіны сівы над нівай голай і пустой. «Глядзіце, заяц варыць піва», – жартуюць людзі між сабой.
А вот так на выставку приезжали с песнями под гитару и стихами. Рейсы от Немиги до Победителей, 14 и обратно совершал поэтический автобус.
Свои книги в Беларуси представили и совсем, казалось бы, далекие и экзотические страны. К примеру, Палестина, Иран, Южная Корея. У стенда последней показывают книгу южнокорейской поэзии в переводе на белорусский.
Евгения Пучинская, волонтер:
Особое место – книгам для детей. Сегодня у них большой выбор для чтения: энциклопедии, сказки, стихи. Издания становятся все более красочными, увлекательными. И визуально порой выходят за пределы страниц.
Ольга Подольская, представитель издательства (Россия):
Для детей пишет и Михаил Поздняков – автор более чем 80 книг, один их самых «плодовитых» современников. На стихи писателя положено 200 песен. На выставке он провел автограф-сессию. На стенд к мэтру заглянул и министр иностранных дел.
Михаил Поздняков, писатель:
Несмотря на эпоху интернета, число изданных книг в Беларуси ненамного, но растет. В 2019 году свет увидели 10 тысяч изданий, а их общий тираж составил 24 миллиона экземпляров. И эти книги читают. Они нужны. А значит, и книжная ярмарка уже в 2021 году будет радовать всех любителей литературы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020
Новости Беларуси. Удивить журналиста, работающего не первое десятилетие, прямо скажем, сложно. Но организаторам Минской международной книжной выставки-ярмарки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)