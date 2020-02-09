ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

09.02.2020 22:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто бойцовские качества проявляет регулярно, так это белорусские самбисты. На вторых Европейских играх они выиграли 15 медалей, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

А затем случился информационный вакуум. Да и вообще о самбо, как правило, вспоминают от силы пару раз в год после топ-турниров. Мы решили исправить эту ситуацию и пригласили к нам в гости главного тренера сборной Беларуси Дмитрия Базылева.

Сейчас мы готовимся к международному турниру категории «А» на призы Президента Беларуси

Кристина Момот, СТВ:
Чем живет сборная Беларуси, к чему готовится?

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Дмитрий Базылев:
У нас начало сезона. Сейчас мы готовимся к международному турниру категории «А» на призы Президента Беларуси. Это традиционный турнир, 24-й по счету. Он пройдет в полноценном формате. Единственное, поменялся сейчас регламент. Это был открытый чемпионат Республики Беларусь, теперь это турнир категории «А». Допускается от Беларуси четыре человека в весовой категории.

Кристина Момот:
То есть выше этого турнира нет?

Дмитрий Базылев:
Да. Только чемпионат Европы и чемпионат мира. Этот турнир останется для нас отборочным. Будем смотреть, кто в какой форме. Победители заслужат право участвовать в чемпионате Европы.

Виталий Гурков, СТВ:
Вы рады этим изменениям?

Дмитрий Базылев:
Пока трудно сказать. В перспективе мы и так планировали перейти на отдельный чемпионат. Ну вот, обстоятельства нам помогли. Пока трудно оценить. Надо, чтобы хотя бы сезон прошел, и мы какие-то выводы сможем сделать.

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Виталий Гурков:
Вернемся к Европейским играм. Целых 15 медалей было завоевано нашими спортсменами. Но, по-моему, всего лишь три золотые. Оглядываясь назад – можно ли было рассчитывать на большее?

Дмитрий Базылев:
Я бы не сказал, что «всего лишь» три золотых. Это хороший результат. Но, конечно же, мы могли и подсознательно где-то надеялись и рассчитывали, что можем завоевать больше. У нас сильная команда, все очень опытные спортсмены. Мы целенаправленно готовились к этому старту.

Дмитрий Базылев: выступление сборной на II Европейских играх считаю успешным, но как у тренера есть сожаления

Но единственное, конечно, у нас много возрастных спорстменов. Но сплав молодости и опыта нам помог. Где-то опытные спортсмены, которых все уже очень хорошо знают, все на них готовились, знали, кто как борется. Плюс жребий выпал у некоторых с основными соперниками в первой схватке, а это очень ответственно и трудно – схватка первая. Не у всех это получилось. Но, тем не менее, молодость своим напором и жаждой к победе помогла. Это Вера Гореликова, Анжела Жилинская, Александр Кокша.

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

То, что самбо неолимпийский вид спорта – это серьезный недостаток

Кристина Момот:
Самбо – это неолимпийский вид спорта, поэтому финансирование у него тоже неолимпийское. А за счет чего держится белорусское самбо?

Дмитрий Базылев:
Да, это серьезный недостаток. Очень большая конкуренция среди видов единоборств, среди которых много олимпийских видов спорта. Видов борьбы олимпийских. Естественно, человеческий фактор и человеческие резервы – немножко мы в этом проигрываем. Поэтому наша основная задача – сделать акцент на резерв, на воспитание этого резерва. И на развитие самбо в регионах.

Виталий Гурков:
Дмитрий, вы долгое время были старшим тренером национальной сборной. Сейчас уже возглавили команду. Какие цели и задачи вы перед собой ставите? 

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Дмитрий Базылев:
Конечно же, поддержать высокий уровень команды, удержать команду на высоком уровне уже достигнутых результатов. По максимуму привлечь в команду молодежь, пока еще наши возрастные спортсмены в команде и могут их подтащить за собой.

Пока достойную смену не подготовят – так просто мы их не отпустим

Виталий Гурков:
Воспитать смену?

Дмитрий Базылев:
Да, воспитать смену, передать опыт. Поэтому задача – максимум привлечь молодежи.

Кристина Момот:
Вы говорите про возраст. А кто-то собирается уходить? Карьеру заканчивать?

Дмитрий Базылев:
Ну, пока еще все в строю. И пока достойную смену не подготовят – так просто мы их не отпустим.

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Кристина Момот:
Недавно в Стайках проходило первенство Беларуси по самбо. Вы кого-то среди участников увидели потенциальном резерве команды?

Дмитрий Базылев:
Очень внимательно наблюдал за этими соревнованиями. Но, к сожалению, меньше, чем хотелось бы. Но ребята есть. И, как я уже говорил, задача их сохранить. Подтянуть поближе к сборной, заинтересовать их. Так сказать, не потерять их на этом этапе очень сложном. На переходе из юниоров во взрослые многие ребята теряются, перед ними стоит выбор – либо учиться. Главное, наверное, грамотно, доступно и привлекательно для них обрисовать их перспективы на будущее и тем самым оставить их все-таки в спорте.  

«Задача – максимум привлечь молодежи». Дмитрий Базылев о реформах в самбо и резервах белорусской команды

Люди в материале: Дмитрий Базылев, Виталий Гурков, ​​​​​​​Кристина Момот
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кто бойцовские качества проявляет регулярно, так это белорусские самбисты. На вторых Европейских играх они выиграли 15 медалей, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Попробовали стать чтецом и увидели южнокорейскую поэзию на белорусском. Как прошла Минская книжная выставка-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика