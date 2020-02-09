Киану Ривза ждут в Минске. Что?

Источник материала: Tut.by

О том, что киллер Джон Уик — главный герой одноименной серии фильмов, которого сыграл Киану Ривз — родом из Беларуси, вы наверняка знаете . А теперь в белорусском селе Подгорье еще и сняли короткометражку про детство Джона.



Кадр из фильма «Джон Уик-3»

Ироничный ролик сняли организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Это они так приглашают в Минск Киану Ривза, исполнившего роль белорусского сироты Джона Уика. «Джордани, Киану, Нео — приезжай домой», — просят воспитанника жители Подгорья. Как думаете, откликнется?

Напомним, что Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm уже объявил о старте девятого сезона. В этом году событие пройдет под слоганом «Сезон (не)обычных историй». Заявки на участие будут приниматься по 21 марта.

Участники конкурсной программы могут сами выбрать тему и жанр своих работ. Обязательных критериев, которым должны соответствовать конкурсные работы, всего два: съемка на камеру мобильного устройства и длительность не более 10 минут.

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