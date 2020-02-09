|
Киану Ривза ждут в Минске. Что?
Источник материала: Tut.by
О том, что киллер Джон Уик — главный герой одноименной серии фильмов, которого сыграл Киану Ривз — родом из Беларуси, вы наверняка
Ироничный ролик сняли организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Это они так приглашают в Минск Киану Ривза, исполнившего роль белорусского сироты Джона Уика. «Джордани, Киану, Нео — приезжай домой», — просят воспитанника жители Подгорья. Как думаете, откликнется?
Напомним, что Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm уже
Участники конкурсной программы могут сами выбрать тему и жанр своих работ. Обязательных критериев, которым должны соответствовать конкурсные работы, всего два: съемка на камеру мобильного устройства и длительность не более 10 минут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что киллер Джон Уик - главный герой одноименной серии фильмов - родом из Беларуси, вы наверняка знаете. А теперь в белорусском селе Подгорье еще и сняли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)