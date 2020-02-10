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Серебряный и золотой ключи от Могилёва, сани Наполеона. Как вернуть историко-культурные ценности в Беларусь и кто виноват в их утрате?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы уже рассказывали про факсимильное издание Брестской библии. Это копия, сделанная современными мастерами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот относительно совсем недавно, в 2019 году, в нашей стране появился и подлинный экземпляр – уникальное издание, напечатанное в Бресте в 1563 году, вернулось на Родину.
К сожалению, таких примеров немного. Немного относительно того, сколько ценных произведений искусства мы потеряли за всю историю. Что-то было вывезено на хранение в другие страны, что-то украдено, что-то уничтожено. О судьбе некоторых мы не знаем до сих пор. Все на уровне догадок. Например, Крест Евфросинии Полоцкой. Но есть и те, о которых доподлинно известно: они – с нашей земли и где находятся сейчас. К примеру, библиотека Хрептовичей, она в Киеве. Вот только возвращать никто не спешит.
Только вдумайтесь: в стране, где родился Марк Шагал, до недавнего времени не было ни одной картины его кисти, только графические работы. Но теперь есть – полотно «Влюбленные». То же самое касается и некоторых других произведений художников Парижской школы. Они были выкуплены меценатами у частных коллекционеров.
А что же комиссия по возвращению историко-культурных ценностей, созданная правительством три года назад? Пока ее работа хоть сколько-нибудь ощутимых результатов не принесла. Как вернуть то, что наше по праву?
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Это буквально самое последнее культурное возвращение в Беларусь. В начале 2020 года уникальная коллекция раритетов была выкуплена у литовского книгофила для того, чтобы теперь навеки прописаться на свободных полках Национальной библиотеки. Собрания прижизненных и посмертных изданий Владислава Сырокомли, свыше 50 книг. Теперь литературный пробел восстановлен.
Александр Суша:
Первая белорусская книжная реституция 20 века. Статус «сенсации», собственно, как и сакральный культурный смысл, не утрачен и спустя почти столетие. 10 оригиналов Франциска Скорины вернули на родину из Ленинграда в 1925-м.
А вот в стеклянном ларце Берестейская библия – самое дорогое, загадочное и малоизученное произведение в истории белорусского книгоиздания. В 1563-м ее опубликовал князь Николай Радзивилл Черный в первой на территории современной Беларуси типографии.
Бумажная драгоценность – собственность коллекционера – в Беларусь вернулась на время. Возможно, пока на время. Собственно, такие своеобразные «каникулы на родине» для историко-культурных ценностей – альтернатива физическому возвращению.
Александр Суша:
Адразу пасля таго, як Слуцкае Евангелле цудоўным чынам вярнулася, мы зрабілі экспертызу, заключэнне, што гэта сапраўды Слуцкае Евангелле.
Внезапное и не до конца понятное явление. В начале 2000-х, спустя шесть десятков лет забвения, Слуцкое Евангелие ставит вопросы и многоточие в едва ли не историческом детективе – деле без срока давности. Рукописный литературный памятник 16 века до начала войны хранился в Могилеве. В комнате-сейфе здания обкома партии берегли антиквариат, среди ценных вещей был и Крест Евфросинии Полоцкой.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Духовный символ Беларуси восемь веков служил оберегом, силу которого не рискнул проверить даже Иван Грозный. Но вот жарким летом 1941-го крест, равно как сотни других раритетов, исчез бесследно.
Ольга Гаврутикова, начальник отдела Могилёвского областного художественного музея имени Павла Масленикова:
Серебряный и золотой ключи от Могилева, сани Наполеона, трон Екатерины II, сотни старинных икон. Вот список ценностей, который собственноручно по памяти составил 22 декабря 1944 года тот самый директор музея Иван Мигулин. К нему прилагается и акт о стоимости потерь.
Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:
В поисках утраченного было много версий, куда исчезли раритеты из комнаты-сейфа. Тень подозрений падала, само собой, на немцев. А может, затерялось у своих? Или кто-то случайно хорошенько припрятал, да забыл куда? Ведь ни записей, ни свидетелей в этом темном деле нет.
В начале Великой Отечественной из музеев, архивов, институтов национальное достояние белорусов эвакуировалось эшелонами в Россию, Украину...
Национальный художественный музей. В ноябре 1939-го он распахнул свои двери для ценителей культуры. Больше 3 000 экспонатов тогда насчитывали его фонды. В организационных хлопотах первого года жизни этого храма искусства работники практически не вели опись и картотеку предметов. Потому произведения искусства растворились в хаосе войны.
После оккупации, когда в тыловых схронах начали сортировать артефакты, работники национального художественного что-то смогли восстановить по памяти. Так, например, в Минск вернулась вот эта коллекция Радзивиллов. А вот Слуцкие пояса (их до войны в музее было около 40) так и не нашли дорогу домой.
Сергей Вечер, заместитель генерального директора Национального художественного музея Беларуси:
Мир потерянного искусства. Вот и получается, что почти 90 % того, что отдавалось в тыл на вроде бы временное хранение (и этому есть письменные доказательства), так на родину и не вернулось. Пропало, потеряли, ошиблись.
Алексей Батюков, директор Музея истории Могилёва:
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, историк:
В условиях политических, дипломатических, правовых реституция все чаще остается теорией. Как правило, доказательная база хрупкая и рассыпается за давностью лет и о бюрократические препоны. Ведь главная проблема – как убедить, что шедевр покинул родину незаконно. Оттого и в мировой практике реституционные претензии – это так называемые вопросы без ответов.
Так, Греция не одно десятилетие требует от Англии вернуть фризы Парфенона, Германия от России– золото Шлимана, а в Индии все еще надеются увидеть у себя легендарный бриллиант Кохинур, венчающий большую британскую корону. Практически у каждого государства в мире есть свой реституционный список.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Наталья Хвир, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:
Культурная разведка и дипломатия. Эта работа не на скорость, а на результат.
Это произведения белорусов Парижской школы начала прошлого века. И всего лишь три картины из 20, что Национальный художественный музей вернул, то есть приобрел за последние два года.
Сергей Вечер:
В прицеле уже номинанты на будущие возвращения. Есть и наводки, и обоснованные цели. Музей Ваньковичей у нас есть и, увы, ни одного оригинала. В частной коллекции нужный объект уже обнаружен… Но в тонком деле важны детали и искусство вести переговоры. Однако правовые форс-мажоры могут испортить поклёвку.
Так было в почти разрешившейся истории со скульптурой деревянного ангела, датируемой концом 18 века. Ее предположительно в 80-х века прошлого незаконно вывезли в Узбекистан.
Наталья Хвир:
Вот и музей истории Могилева добиться своего законными путем пытался не раз. Но чаще приходилось возвращать другой ценой. Так, в 2012 владельцем антикварного магазина в Москве на электронный аукцион был выставлен третий Статут ВКЛ.
Экземпляр оценили в 45 тысяч долларов. Музей истории Могилева объявил благотворительную акцию по сбору средств для его выкупа. Деньги собирали всем миром. Сегодня прообраз Конституции нашей страны – один из главных экспонатов музея.
Алексей Батюков:
Примерно таким же образом в коллекцию музея попал и 500-летний меч, который незаконно вывезли из Мстиславля шесть лет назад.
Кстати, Могилевская область единственная в Беларуси имеет формальную границу. И соседка всего одна – Россия. Безграничье – поле и для иного творчества. Оттого за последние десятилетия на памяти могилевских таможенников всего один случай пресечения вывоза белорусских ценностей в Россию.
Дмитрий Ищилович, начальник отдела по борьбе с контрабандой могилёвской таможни:
Никас Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации:
Возвращаться – все же хорошая примета. И для тех, кто ждет свои культурные сокровища, и для тех, кто называет их своими. Ведь помимо сакральной силы артефактов есть другая, и еще неизвестно, когда настигнет реституционный бумеранг.
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Серебряный и золотой ключи от Могилёва, сани Наполеона. Как вернуть историко-культурные ценности в Беларусь и кто виноват в их утрате?
Новости Беларуси. Мы уже рассказывали про факсимильное издание Брестской библии. Это копия, сделанная современными мастерами, сообщили в программе «Неделя» на...
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