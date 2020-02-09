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Неделя спорта за 09.02.2020

09.02.2020 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Главный тренер сборной Беларуси по самбо: «Хотелось бы видеть атакующую борьбу»

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Новости Беларуси. В заключительный день первенства страны по самбо за награды боролись юниоры – это спортсмены в возрасте от 19 до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный турнир является отборочным к первенству Европы, которое состоится в апреле, а также к молодежному Чемпионату мира.  

Неделя спорта за 09.02.2020

Победители отечественного старта вместе с титулами и медалями получают право выступить в составе национальной команды на этих двух международных турнирах. А  пока ребята смогут попробовать свои силы и дебютировать на взрослом турнире. Минск традиционно примет международный турнир категории А на призы Президента Республики Беларусь. В каждом весе допускаются четыре атлета от страны.

Неделя спорта за 09.02.2020

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Для меня, как для главного тренера, интересно посмотреть на ближайший наш резерв. И, возможно, дать им сейчас поучаствовать в международном турнире категории А. Посмотреть, в какой они форме, на каком уровне. Современное самбо идет в сторону увеличения динамики. В ближайшем нашем резерве хотелось бы видеть тоже атакующую борьбу. На данных соревнованиях моя задача – посмотреть, кто таковым является.

Неделя спорта за 09.02.2020


Минский турнир состоится 19 февраля и продлится три дня. В программе соревнований будут разыграны 26 комплектов наград: 9 придётся на мужчин, и столько же на женщин. Остальные медали будут разыграны в разделе боевого самбо.

 
Теги: Минск
 
 
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