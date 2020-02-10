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Прогноз по валютам: выпадение нефтяных доходов сделает доллар дороже 2,20 и евро 2,40 уже на этой неделе

10.02.2020 06:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

– Основным фактором на внешних рынках был рост доллара, причем как к евро, так и к российскому рублю. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1020 до 1,0960, или на 0,6%.

При этом к российскому рублю доллар подорожал за неделю с 63,1 до 63,5, или на 0,6%. А евро к российскому рублю не изменился – остался на отметке 69,6 российского рубля.

Зато к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты.

Доллар подорожал на 1,79%, евро вырос на 1,22%, российский рубль ровно на столько же, как и евро - на 1,22%.

В результате стоимость валютной корзины выросла на 1,39%.

Белорусский рубль снижается к корзине вторую неделю подряд. Причем последний раз подорожание сразу трех валют за неделю было в самом конце декабря прошлого года.


фото: Myfin.by

Вероятно, что на ситуации с белорусским рублем начинает сказываться снижение поступления валютной выручки от экспорта продуктов нефтепереработки.

На начавшейся неделе снижение белорусского рубля может продолжиться.

Доллар может подорожать до 2,22 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,41 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,47 белорусского рубля за 100 российских.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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