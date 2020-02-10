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Прогноз по валютам: выпадение нефтяных доходов сделает доллар дороже 2,20 и евро 2,40 уже на этой неделе
Источник материала: Myfin
– Основным фактором на внешних рынках был рост доллара, причем как к евро, так и к российскому рублю. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1020 до 1,0960, или на 0,6%.
При этом к российскому рублю доллар подорожал за неделю с 63,1 до 63,5, или на 0,6%. А евро к российскому рублю не изменился – остался на отметке 69,6 российского рубля.
Зато к белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты.
Доллар подорожал на 1,79%, евро вырос на 1,22%, российский рубль ровно на столько же, как и евро - на 1,22%.
В результате стоимость валютной корзины выросла на 1,39%.
Белорусский рубль снижается к корзине вторую неделю подряд. Причем последний раз подорожание сразу трех валют за неделю было в самом конце декабря прошлого года.
Вероятно, что на ситуации с белорусским рублем начинает сказываться снижение поступления валютной выручки от экспорта продуктов нефтепереработки.
На начавшейся неделе снижение белорусского рубля может продолжиться.
Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.
Источник: Myfin.by
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Прогноз по валютам: выпадение нефтяных доходов сделает доллар дороже 2,20 и евро 2,40 уже на этой неделе
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