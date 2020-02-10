В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Брэд Питт и Лора Дерн свои уже получили

Источник материала: Tut.by

В Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскаров» — и она обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. В списке номинантов в кои-то веки случайных фильмов и близко нет: никаких скидок на политкорректность, только хардкор. Как второй год подряд церемония проходит без ведущего и кому достаются заветные статуэтки — в трансляции AFISHA.TUT.BY.

Напомним, что в этом году больше всего номинаций у фильма «Джокер» — 11. У картин «1917» и «Однажды в… Голливуде» — по 10. Ленту «Ирландец» номинировали в 9 категориях, а «Паразиты», «Кролик ДжоДжо» и «Брачная история» участвуют в 6 номинациях на призы Американской академии.

Началась церемония уже традиционным стендапом. Самая удачная шутка — ведущие назвали «Ирландца» сериалом и ждут продолжения.

А вот теперь без шуток. Первая статуэтка уже вручена: «Лучшим актером второго плана» назвали Брэда Питта («Однажды в… Голливуде»), хотя, как мы помним , актер не шибко хотел участвовать в оскаровской гонке. А это, между прочим, его первый «Оскар» за актерскую работу! До этого Питт становился обладателем статуэтки только как один из продюсеров за фильм «12 лет рабства».



Брэд Питт стал «Лучшим актером второго плана». Фото: Reuters

«Лучшим анимационным фильмом» стала «История игрушек 4». Ничего неожиданного, что дальше? А дальше «Лучший короткометражный

анимационный фильм» — и это «Хэир лав». Его, кстати, уже можно посмотреть онлайн.

Все фильмы в номинации «Лучший оригинальный сценарий» просто соус, но «Оскар» таки уходит «Паразитам». Его режиссер Пон Джун-хо еще на красной дорожке анонсировал, что напьется после церемонии. А теперь-то уж точно есть повод!

А вот «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» отходит Тайки Вайтити за «Кролика Джоджо». Вайтити говорит, что статуэтка неожиданно легкая! А еще благодарит маму за то, что, само собой, родила его, а еще потому, что дала почитать ему книгу Кристины Лененс «Птица в клетке», которую он впоследствии и адаптировал.

Дуэт из «Арахисового сокола» — Шайа Лабаф и молодой актер с синдромом Дауна Зак Готтзаген — объявляет «Лучший короткометражный фильм». Им становится «Окно напротив». Режиссер посвящает «Оскар» всем сторителлерам, то есть тем, кто умеет рассказывать истории.

В номинации «Лучший художник-постановщик» победу одерживает «Однажды в… Голливуде». Еще бы! Говорят, Тарантино удалось с пугающей точностью воссоздать атмосферу Америки 1969 года (так что очень за него радуемся). А «Оскар» за «Лучший дизайн костюмов» улетает кружевной экранизации «Маленьких женщин».

«Лучшим документальным фильмом» становится «Американская фабрика». «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)». Оба фильма-победителя сняли режиссеры-женщины.

Статуэтка в номинации «Лучшая актриса второго плана» отправляется в руки музы Линча Лоры Дерн («Брачная история»). У нее, кстати, как раз сегодня день рождения. А мы-то думали, почему она надела на себя торт (об этом ниже).



Лора Дерн стала «Лучшей актрисой второго плана». Фото: Reuters

Награда за «Лучший монтаж звука» (sound editing) укатила спортивной драме «Ford против Ferrari». Приз за «Лучшее сведение звука» (sound mixing) по мнению академиков отошел команде картины «1917».

«Лучшим оператором» закономерно становится Роджер Дикинс, который сделал что-то невозможное с визуалом антивоенной драмы «1917» (про «снято одним кадром» мы уже даже молчим). Статуэтка за «Лучший монтаж» снова достается «Ford против Ferrari».

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Собрали самые неформальные эпизоды с красной дорожки:

Пока гости подтягиваются и шутят шутки, которые мы не всегда понимаем, предлагаем почитать о том, что думают белорусские критики и зрители о возможных победителях:) https://t.co/PhljLzwscM pic.twitter.com/oLcX6VPNPw — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 9, 2020

Режиссер «Паразитов» обещает хорошенько напиться после церемонии. Повод найдется, уверены! https://t.co/5QX9Gzfash — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 9, 2020

Билли Айлиш привносит в вечер нежно-розовых платьишек настоящий рок-н-ролл, ееее Фото: Reuters pic.twitter.com/FWqCxPzdSW — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 9, 2020

Бандерас говорит, что в свои 60 ощущает себя совсем молодым. Боль и зависть! pic.twitter.com/bbXq0HFyqD — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 9, 2020

Сирша Ронан максимально готова выйти за своим первым Оскаром. https://t.co/M5Z90b4jDq — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 10, 2020

Пока что это самый пушечный наряд! https://t.co/RYvAIGsyk8 — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 10, 2020

А вот и мемасики подъехали. https://t.co/0xktBfr9za — AFISHA. TUT (@afisha_tut) February 10, 2020

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