|
В Лос-Анджелесе раздают «Оскары». Брэд Питт и Лора Дерн свои уже получили
Источник материала: Tut.by
В Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскаров» — и она обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. В
Началась церемония уже традиционным стендапом. Самая удачная шутка — ведущие назвали «Ирландца» сериалом и ждут продолжения.
А вот теперь без шуток. Первая статуэтка уже вручена: «Лучшим актером второго плана» назвали Брэда Питта («Однажды в… Голливуде»), хотя, как мы
«Лучшим анимационным фильмом» стала «История игрушек 4». Ничего неожиданного, что дальше? А дальше «Лучший короткометражный
Все фильмы в номинации «Лучший оригинальный сценарий» просто соус, но «Оскар» таки уходит «Паразитам». Его режиссер Пон Джун-хо еще на красной дорожке анонсировал, что напьется после церемонии. А теперь-то уж точно есть повод!
А вот «Оскар» за «Лучший адаптированный сценарий» отходит Тайки Вайтити за «Кролика Джоджо». Вайтити говорит, что статуэтка неожиданно легкая! А еще благодарит маму за то, что, само собой, родила его, а еще потому, что дала почитать ему книгу Кристины Лененс «Птица в клетке», которую он впоследствии и адаптировал.
Дуэт из «Арахисового сокола» — Шайа Лабаф и молодой актер с синдромом Дауна Зак Готтзаген — объявляет «Лучший короткометражный фильм». Им становится «Окно напротив». Режиссер посвящает «Оскар» всем сторителлерам, то есть тем, кто умеет рассказывать истории.
В номинации «Лучший художник-постановщик» победу одерживает «Однажды в… Голливуде». Еще бы! Говорят, Тарантино удалось с пугающей точностью воссоздать атмосферу Америки 1969 года (так что очень за него радуемся). А «Оскар» за «Лучший дизайн костюмов» улетает кружевной экранизации «Маленьких женщин».
«Лучшим документальным фильмом» становится «Американская фабрика». «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)». Оба фильма-победителя сняли режиссеры-женщины.
Статуэтка в номинации «Лучшая актриса второго плана» отправляется в руки музы Линча Лоры Дерн («Брачная история»). У нее, кстати, как раз сегодня день рождения. А мы-то думали, почему она надела на себя торт (об этом ниже).
Награда за «Лучший монтаж звука» (sound editing) укатила спортивной драме «Ford против Ferrari». Приз за «Лучшее сведение звука» (sound mixing) по мнению академиков отошел команде картины «1917».
«Лучшим оператором» закономерно становится Роджер Дикинс, который сделал что-то невозможное с визуалом антивоенной драмы «1917» (про «снято одним кадром» мы уже даже молчим). Статуэтка за «Лучший монтаж» снова достается «Ford против Ferrari».
Текст обновляется…
Собрали самые неформальные эпизоды с красной дорожки:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе началась церемония вручения «Оскаров» - и она обещает быть одной из самых напряженных за последние годы. В списке номинантов в кои-то веки случайных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)