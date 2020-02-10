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Непогода по всей республике: объявлено штормовое предупреждение

10.02.2020 06:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильный порывистый ветер ожидается в понедельник, 10 февраля. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.



Мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный порывистый ветер порывами до 15−22 м/с.

Непогода прогнозируется по всей республике. В столице также будет ветрено: порывы до 15−20 м/с, днем местами по городу до 22 м/с.

Везде ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура будет плюсовой.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
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Сильный порывистый ветер ожидается в понедельник, 10 февраля. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.
 
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