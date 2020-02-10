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«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open

10.02.2020 03:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брейк-данс уже практически включен в олимпийскую программу. А это значит, что и спортивные бальные танцы вполне могут оказаться в главном старте четырехлетия, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open

Пока же они, если говорить откровенно, являются чуть ли не изгоями. До сих пор эксперты спорят: спортивные бальные танцы – это спорт или искусство? И ни у кого нет однозначного ответа. В полемику мы вступать не будем, а лишь покажем, как проходят конкурсы.

«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open

Minsk Open стал своего рода визитной карточкой танцевальной Беларуси. Как это было – смотрите в видеоматериале.

«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open

«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open

«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open

Люди в материале: Анжелика Урман
 
 
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Новости Беларуси. Брейк-данс уже практически включен в олимпийскую программу. А это значит, что и спортивные бальные танцы вполне могут оказаться в главном старте...
 
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