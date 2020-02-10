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«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брейк-данс уже практически включен в олимпийскую программу. А это значит, что и спортивные бальные танцы вполне могут оказаться в главном старте четырехлетия, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Пока же они, если говорить откровенно, являются чуть ли не изгоями. До сих пор эксперты спорят: спортивные бальные танцы – это спорт или искусство? И ни у кого нет однозначного ответа. В полемику мы вступать не будем, а лишь покажем, как проходят конкурсы.
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«Шикарная атмосфера, шикарные условия». Что говорили участники соревнований по бальным танцам Minsk Open
Новости Беларуси. Брейк-данс уже практически включен в олимпийскую программу. А это значит, что и спортивные бальные танцы вполне могут оказаться в главном старте...
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