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«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6 февраля мир отметил Всемирный день муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В том, что белорусские тайцы не боятся никого, убедилась корреспондент Екатерина Лихошапко. Она встретилась с уже признанными легендами, а также теми, кто вполне может свернуть горы уже завтра.
Арзуман Багиров:
И таких историй у нас в стране сотни. В скромный зал в колледже автозавода к тренеру Виталию Тишурову многие родители приводят свое чадо с одной просьбой: «Сделайте мне чемпиона». А он и делает. Сейчас растит достойную смену нашему старшему поколению бойцов в лицах Даниила Ермоленко, Никиты Шостака, Николая Сведомского. Тишуров на тренерской должности с 2009-го. Поэтому его первые ученики уже приводят в зал своих детей.
Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
А это тот самый герой муай-тай в девяностых – Дмитрий Пясецкий. Он был одним из первых белорусов, начавших выезжать на соревнования по тайскому боксу в Таиланд. Регалий не счесть, но Пясецкий еще вошел в историю как первый восточнославянский чемпион мира среди профессионалов.
Он не любит говорить о своих успехах, но долго может рассказывать об учениках. А тут что ни имя, так гора чемпионских поясов и титулов за ними – Самедов, Гончаренок, Турук, Гурков. Поэтому Дмитрия Борисовича прозвали тренером, который растит чемпионов.
Дмитрий Пясецкий, многократный чемпион мира по муай-тай, главный тренер клуба «Патриот»:
Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ.
И пока кто-то будет говорить, что вид спорта жесткий, жестокий, наши чемпионы скромно улыбнутся. Ведь они давно поняли, сила – в не в ударе, сила – в голове.
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Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6...
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