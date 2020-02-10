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«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

10.02.2020 02:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6 февраля мир отметил Всемирный день муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

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В том, что белорусские тайцы не боятся никого, убедилась корреспондент Екатерина Лихошапко. Она встретилась с уже признанными легендами, а также теми, кто вполне может свернуть горы уже завтра.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

Арзуман Багиров:
Я ходил на футбол, на карате. Но папа сказал: «Какое у тебя желание? Куда хочешь сходить?» Ну я сказал: «Давай попробую тайский бокс». Когда в первый день пришел посмотреть, мне очень он понравился.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

И таких историй у нас в стране сотни. В скромный зал в колледже автозавода к тренеру Виталию Тишурову многие родители приводят свое чадо с одной просьбой: «Сделайте мне чемпиона». А он и делает. Сейчас растит достойную смену нашему старшему поколению бойцов в лицах Даниила Ермоленко, Никиты Шостака, Николая Сведомского. Тишуров на тренерской должности с 2009-го. Поэтому его первые ученики уже приводят в зал своих детей.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Зародилось у нас в девяностых это движение. Вот эти первые люди зажгли огонек в глазах последователей своих, в сердцах вот это вот желание побеждать, желание быть лучшими. У нас это начало получаться. Мы приезжаем на чемпионаты мира и Европы. Мы одни из фаворитов. И вот как-то так пошло из года в год. Держим марку.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

А это тот самый герой муай-тай в девяностых – Дмитрий Пясецкий. Он был одним из первых белорусов, начавших выезжать на соревнования по тайскому боксу в Таиланд. Регалий не счесть, но Пясецкий еще вошел в историю как первый восточнославянский чемпион мира среди профессионалов.

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Он не любит говорить о своих успехах, но долго может рассказывать об учениках. А тут что ни имя, так гора чемпионских поясов и титулов за ними – Самедов, Гончаренок, Турук, Гурков. Поэтому Дмитрия Борисовича прозвали тренером, который растит чемпионов.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

Дмитрий Пясецкий, многократный чемпион мира по муай-тай, главный тренер клуба «Патриот»:
Звезды рождаются не каждый день. Это плоды труда, а не просто там самородка нашел и готово. Успехи моих учеников меня очень радуют. Когда кто-то становится лучше, чем я, умнее, чем я, успешнее, чем я, это здорово. Думаю, вот бы я сейчас вот, если бы сражался – столько возможностей где подраться. То есть как-то по-другому. Раньше так не было.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

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Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

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И пока кто-то будет говорить, что вид спорта жесткий, жестокий, наши чемпионы скромно улыбнутся. Ведь они давно поняли, сила – в не в ударе, сила – в голове.

«Когда кто-то становится лучше, чем я, это здорово». Кто готовит белорусских чемпионов муай-тай

Люди в материале: Дмитрий Пясецкий, Виталий Тишуров, Арзуман Багиров
 
 
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