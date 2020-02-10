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Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые

10.02.2020 02:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С недавнего времени у Дмитрия Борисовича и его учеников новый дом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Мы приехали, чтобы поговорить о популярности тайского бокса и особом белорусском гене в этом виде спорта. Дмитрий Борисович рассказал, однако сперва, как гостеприимный хозяин, напоил чаем. Но все же: в чем особенность белорусской школы муай-тай?

Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые

Дмитрий Пясецкий, многократный чемпион мира по муай-тай, главный тренер клуба «Патриот»:
Многие любят говорить про некий белорусский ген. Я даже отчасти соглашусь с этим, что что-то есть в этом. Потому что белорусские ребята волевые. Белорусская команда всегда как бы славилась тем, что у нас такие вот ребята, готовые сражаться за победу. «Любой ценой» не скажу, но всеми силами, что есть, физическими и духовными.

Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые

Белорусская, безусловно, школа всегда славилась кличем. Но ничто не стоит на месте, все меняется. И даже те же тайцы – не увидишь уже, чтобы он совсем в традиционной стойке работал, потому что разные оппоненты, нужно быть более гибким. Поэтому белорусская школа меняется в сторону совершенства, становится еще гибче. То есть не только кличи, но реально какая-то есть своя манера а-ля мангуст.

Дмитрий Пясецкий: многие любят говорить про некий белорусский ген. Что что-то есть в этом, ребята волевые

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Новости Беларуси. С недавнего времени у Дмитрия Борисовича и его учеников новый дом, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Мы приехали, чтобы поговорить о...
 
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