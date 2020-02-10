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Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6 февраля мир отметил Всемирный день муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кристина Момот, СТВ:
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот:
Виталий Гурков, СТВ:
Кристина Момот, СТВ:
Она бросила себе очередной вызов, став ведущей программы «СТВ-спорт». Она выходит в прямой эфир. Это я к тому, что белорусские тайцы не боятся никого и ничего.
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Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6...
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