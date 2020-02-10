ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай

10.02.2020 02:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6 февраля мир отметил Всемирный день муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:
Как все мы знаем, мой коллега Виталий Гурков – заслуженный мастер спорта. Он многократный чемпион мира. Причем как среди любителей, так и среди профи. Виталик, скажи, а этот день для тебя будничный или какой-то особенный?

Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай

Виталий Гурков, СТВ:
Этот день будничный даже в Тайланде. Он не считается нерабочим днем. Но, тем не менее, это особенный день для всех любителей данного единоборства.

Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

Кристина Момот:
А вот скажи, чем тебя привлек муай-тай?

Виталий Гурков, СТВ:
Муай-тай меня привлек, наверное, красотой этого вида спорта и тем, что, несмотря на агрессивность боев, спортсмены все-таки испытывают друг к другу глубокое уважение.

Бои агрессивные, но спортсмены глубоко уважают друг друга. Гурков о преимуществах муай-тай

Кристина Момот, СТВ:
Они добрые и нежные внутри, как и наша коллега Алена Лешкевич. Потому что бить точно в цель в ринге и сразить всех своей харизмой она умеет.

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

Она бросила себе очередной вызов, став ведущей программы «СТВ-спорт». Она выходит в прямой эфир. Это я к тому, что белорусские тайцы не боятся никого и ничего.

Люди в материале: Виталий Гурков, Кристина Момот
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Так уж получается, что нынешняя неделя спорта просто перенасыщена единоборствами. Но и следующее событие мы просто не могли обойти стороной. 6...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика