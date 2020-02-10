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Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

10.02.2020 02:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ. Он уже давно бренд белорусского и мирового муай-тай, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

Потренироваться у действующего спортсмена хотят многие. К Международному дню тайского бокса Виталий с партнерами организовали розыгрыш мест на занятие с чемпионом.

Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

За пару дней поступило около 200 заявок. На открытую тренировку были отобраны 20 человек, пять из них выиграли абонементы. Занимались даже семьями.

Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный чемпион мира по муай-тай:
Очень часть люди приходят очень загруженные повседневной жизнью, своими какими-то заботами, проблемами, работами. И мне нравится видеть, как взгляд человека меняется после тренировки. Когда ты его просто достаешь из матрицы и показываешь ему на полтора часа другую жизнь.

Виталий Гурков о занятиях муай-тай: достаёшь человека из матрицы и показываешь на полтора часа другую жизнь

Люди в материале: Виталий Гурков
 
 
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Новости Беларуси. Один из учеников Дмитрия Пясецкого – Виталий Гурков – многократный чемпион мира по разным версиям и, что приятно, ведущий СТВ. Он уже давно бренд...
 
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