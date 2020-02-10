ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

10.02.2020 01:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередную высоту взяла самая титулованная действующая спортсменка по муай-тай Алена Лешкевич, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

Она бросила себе вызов, так сказать, изучила виртуального соперника и победила. Теперь она ведет программу «СТВ-Спорт». Новый титул в кармане.

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

«СТВ-Спорт». Для тех, кто привык побеждать красиво.

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»

Люди в материале: Алена Лешкевич
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Очередную высоту взяла самая титулованная действующая спортсменка по муай-тай Алена Лешкевич, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алим Селимов: нужно глубоко посмотреть на борьбу как на вид спорта, который нужно поднимать с колен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика