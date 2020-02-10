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«Для тех, кто привык побеждать красиво». Алёна Лешкевич ведёт программу «СТВ-Спорт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередную высоту взяла самая титулованная действующая спортсменка по муай-тай Алена Лешкевич, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Она бросила себе вызов, так сказать, изучила виртуального соперника и победила. Теперь она ведет программу «СТВ-Спорт». Новый титул в кармане.
«СТВ-Спорт». Для тех, кто привык побеждать красиво.
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Новости Беларуси. Очередную высоту взяла самая титулованная действующая спортсменка по муай-тай Алена Лешкевич, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Она...
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