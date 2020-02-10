Алим Селимов: нужно глубоко посмотреть на борьбу как на вид спорта, который нужно поднимать с колен

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Алим Селимов – знаковая фигура в греко-римской борьбе. Он – двукратный чемпион мира, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Согласитесь, сложно не считаться с мнением такого человека. Тем более, что спорт он знает, что называется, изнутри. Своим мнением и переживаниями он поделился в эксклюзивном интервью нашему телеканалу.

Нужно смотреть на Запад, где посредством шоу людям становится интересен наш вид спорта





Алим Селимов, двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе:

Я в корне не согласен с тем, как у нас сейчас развивается и пропагандируется наш вид спорта.

Такой медалеемкий вид спорта, который нужно развивать, в который нужно вкладывать, и эти вложения по сравнению с другими видами спорта совсем мизерные. Нужен креатив руководителей, которые сегодня сидят в федерации борьбы. Нужно смотреть на Запад, где посредством шоу людям становится интересен наш вид спорта.

В голове надо что-то менять, нужно глубоко посмотреть на борьбу как на вид спорта, который нужно поднимать с колен.

Нужно все-таки нам собираться вместе, не принимать решений одному-двум людям, как сейчас это происходит в нашем виде спорта.

Есть коллегиальный орган – это общественное объединение. Нужно собирать наших опытных людей, нужна молодежь, у которой есть совсем другой взгляд на развитие борьбы. Нужно людей привлекать не только из борьбы, но и из других направлений, в том числе из пиара, из менеджмента.





Члены президиума даже понятия не имеют, что такое устав

Сила – в информационном поводе. В первую очередь развитие любого вида деятельности, пускай это будет борьба, пускай это будет футбол. Какую революцию сделало в футболе, условно за три года, брестское «Динамо»? Вы видите, они выиграли два суперкубка, кубок и чемпионат страны. И в борьбе то же самое можно сделать. Но, когда человек принимает решение один, я вам скажу прямо, когда члены президиума даже понятия не имеют, что такое устав, и понятия не имеют, что написано в уставе – в одностороннем порядке поднимать руку и соглашаться с тем, что предлагает, условно, руководство федерации… Ну, так нельзя.

Почему не сделать один день борьбы?

Очень нужно в нашем виде спорта создать Белорусскую лигу борьбы. Это сложно, но возможно.

Когда подводятся итоги года, нужно приглашать болельщиков наших.

Почему не сделать один день борьбы? Ведь это же как – это как в футболе. Ты один день принимаешь, условно, борцовский клуб «Гомель» или «Гродно», как в футболе. Суббота – это день борьбы, к тебе приезжают гости. А через неделю ты едешь к ним.

Я не уверен, что ребята принимали этот допинг, но откуда-то же он взялся в этом организме.

Весь спорт, конечно, должен быть чистым. Конечно, здесь очень большая работа должна проводиться именно детскими тренерами. Начиная с маленьких лет говорить, что такое допинг, как он влияет на организм и какие могут быть последствия.





За неимением в списке сборной России, что эта медаль золотая, она не совсем такая яркая и красочная

Когда ты исключаешь из состава сборных команд сильные национальные сборные, конечно же, не тот интерес. Опять-таки, с этим допинговым скандалом. Но вы знаете, я думаю, что это большая потеря. Большая потеря в целом, для UWW, «Объединенного мира борьбы», это большая потеря. Кто-то обрадуется, что не будет сильных соперников, но они должны понимать, что за неимением в списке сборной России, что эта медаль золотая, она не совсем такая яркая и красочная.

У нас должна быть одна медаль в греко-римской борьбе, одна-две медали в вольной

У нас очень хорошая молодежь растет. Я думаю, что в следующем цикле у нас будет очень достойный результат. Важно отметить, что эти молодые ребята очень психологически крепкие.

Это очень важно, потому что большой результат на процентов 70 – это психология.

По моим ощущениям у нас должна быть одна медаль. Я не могу сказать в каком весе, греко-римская борьба. Потому что это Олимпиада. Что касается вольной борьбы, я думаю, одна-две медали у нас должны быть. Учитывая последние результаты женской борьбы, я думаю, там тоже где-то одна-две медали у нас должны быть.