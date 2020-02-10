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Беларусь потеряла с десяток резидентов СЭЗ, но получила налоги

10.02.2020 00:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь потеряла с десяток резидентов СЭЗ, но получила налоги

sb.by

Количество белорусских резидентов-налогоплательщиков СЭЗ за прошлый год уменьшилось. Но оставшиеся в отличие от 2018 года обеспечили поступление денег в бюджет.

Согласно информации Министерства по налогам и сборам, количество налогоплательщиков из числа резидентов СЭЗ за прошлый год сократилось с 419 до 406 субъектов хозяйствования.

По зарегистрированным в Минске предприятиям их стало меньше на 10 компаний (68 - на 1 января 2020 года), по Брестской области – на 6 (69), по Могилевской – на 2 (40), по Минской и Гродненской областям – на 1 (соответственно, 38 и  73).  Выросло количество резидентов в Витебской области (на 6 до 51 компании) и в Гомельской – с 66 до 67.

В 2018 году сумма возвратов по НДС  или налога на прибыль превышала общий размер уплаченных налогов на 35,3 млн рублей. По итогам 2019 году ситуация изменилась  - резиденты перечислили в бюджет 77,9 млн рублей.

Наибольший объем достался казне от плательщиков столицы (70,4 млн рублей), далее следуют брестчане (46,2 млн рублей) и резиденты Минщины (23,7 млн рублей).

Небольшой плюс получился в Витебской области (1,1 млн рублей). В других регионах зачеты превысили налоговые отчисления: в Гомельской области на 22,5 млн рублей, в Гродненской  - на 28, 7 млн и в Могилевской – на 12,3 млн рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество белорусских резидентов-налогоплательщиков СЭЗ за прошлый год уменьшилось. Но оставшиеся в отличие от 2018 года обеспечили поступление денег в бюджет.
 
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