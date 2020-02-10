Здравствуй, паранойя. Блогер показал, в каких повседневных вещах могут прятаться камеры

Источник материала: Tut.by

Популярный YouTube-блогер Шейн Доусон, на которого подписаны 2,6 миллиона человек, снимает видео на тему конспирологии. Свое новое видео он посвятил шпионским гаджетам, которые могут быть замаскированы под бытовые предметы, рассказывает Medialeaks.ru





— Камеры. Они везде. В компьютерах, телефонах, на дорогах, в публичных местах, торговых центрах, магазинах. Они следят за нами, и с каждым годом это становится более агрессивным. Но все это — общественные территории, так что всегда есть приватные места, где можно скрыться от этого. Например, отели, верно? Нет! — рассказал Шейн Доусон.

Доусон показал на кадрах отрывки из репортажей о том, как крошечные записывающие устройства были обнаружены в местах, для съемки не предназначенных. А такие новости появляются не так уж и редко. Например, пара из Индианы в 2017 году обнаружила ловко спрятанную камеру в комнате, которую сняла через Airbnb.

В 2019 году полиция Южной Кореи рассказала о серьёзном уголовном деле, чьи фигуранты устроили настоящий бизнес из слежки за людьми: они устанавливали шпионские гаджеты в отелях и транслировали происходящее в комнатах на своём сайте, взимая плату за просмотр. Жертвами стали порядка 1600 ничего не подозревающих постояльцев.





И камеры могут быть установлены не только в арендуемом жилье. В январе 2019 года СМИ сообщили о шпионском устройстве, обнаруженном в туалете Starbucks в штате Нью-Йорк, а в декабре 2019-го аналогичный гаджет был найден в кафе той же самой сети в Калифорнии.

Шейн устроил эксперимент, показывающий, как непросто узнать о тайной слежке — даже в случае, когда люди внимательно осматривают помещение. Блогер снял номер в отеле и пригласил в него своих друзей, которым сообщил, что здесь много лет назад произошло убийство и им нужно найти улики, специально оставленные Доусоном. Никаких доказательств, конечно же, в помещении не было — но зато были спрятаны 20 шпионских устройств, заказанных онлайн и выглядящих как бытовые предметы.

Компания обыскала комнату — и нет, ни один гаджет не был обнаружен.

После того как приятели Шейна не нашли камеры, мужчина признался им, что на самом деле в номере были спрятаны записывающие устройства, всё это время снимавшие находившихся в помещении. И тут-то началось самое интересное: герои ролика принялись разыскивать гаджеты, а Доусон им помогал. Так, мини-шпионом оказалась подставка для салфеток, установленная в ванной. Объектив в ней такой крошечный и так ловко спрятан, что заметить его нелегко.





Другая камера спряталась в настенных часах — под отверстием в одной из цифр.





Еще один гаджет был замаскирован под детектор дыма. Такие шпионские камеры достаточны популярны.

А вот того, что камера может оказаться в бутылочке с жидкостью, вряд ли можно ожидать.





Шейн не стал демонстрировать, как они с компанией находили остальные 16 шпионских гаджетов, и вместо этого перешел к рассказу о других репортажах про найденные в публичных местах камеры. Полностью видео можно посмотреть ниже на его странице в YouTube .

Ролик собрал больше 5,5 миллиона просмотров и перепугал многочисленных подписчиков блогера.







