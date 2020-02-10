Цены на нефть и газ, БелАЭС и торговля – новые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи

Источник материала: Кировец

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 7 февраля с участием членов правительств провели в сочинской Красной Поляне переговоры. Был обсужден большой круг вопросов двустороннего сотрудничества, и в том числе достигнуты конкретные договоренности по поставкам в Беларусь энергоресурсов, сообщает БЕЛТА .





«Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе. В течение дня мы несколько раз встречались с российскими коллегами в разных форматах», — рассказал журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой, который также был в числе переговорщиков с белорусской стороны.

По его словам, на уровне президентов обсуждалась очень широкая повестка двусторонних отношений. «Журналисты на самом деле попытались свести результаты переговоров только к нефтегазовой сфере. Но президенты очень много времени уделили результатам внешней торговли между нашими странами за прошлый год», — отметил Дмитрий Крутой.

Он привел данные, что экспорт Беларуси в Россию по итогам прошлого года вырос на 4,5%. «Это пока предварительные данные Белстата. В деньгах это — плюс $600 млн. Это значит, что в принципе наши товары востребованы в России. И в принципе сотрудничество именно в торговой сфере в целом развивается неплохо. Данную тенденцию правительствам поручено всячески продолжать и закреплять», — заявил первый вице-премьер.

Дмитрий Крутой также рассказал, что очень много времени президенты уделили рассмотрению ситуации со строительством атомной электростанции в Островце с учетом планируемого в скором времени завершения работ по первому энергоблоку. Кроме того, на уровне правительств должны состояться переговоры по обсуждению условий кредита на финансирование станции.

Первый вице-премьер озвучил и подробности о достигнутых договоренностях в отношении поставок в Беларусь российских нефти и газа.

«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сказал Дмитрий Крутой.

Президент России Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал содействие в работе с российскими добывающими компаниями, в том числе в части поставок через «Транснефть». Он также назначил ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке Дмитрия Козака, который до недавнего времени курировал энергетическую сферу на посту вице-премьера, а ныне является заместителем руководителя Администрации Президента России.