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Стало известно, сколько стоит подготовка белорусских атлетов к Олимпиаде в Токио

10.02.2020 08:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До олимпийских игр в Токио остается 165 дней. В республиканском бюджете-2020 на подготовку к Играм и другим крупным соревнованиям выделено 109.9 млн. рублей.

Накануне глава государства подписал распоряжение о призовых для призеров Олимпийских игр. Чемпион получит 12 тысяч базовых величин (306 тысяч рублей), серебряный призер — 153 тысячи, бронзовый — 102 тысячи. Такие же призовые положены тренерскому штабу спортсмена. На Играх в Рио белорусы взяли одно золото, по 4 серебра и бронзы. Если применить такие же призовые, то получим сумму в 2,4 миллиона рублей.
 
 
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До олимпийских игр в Токио остается 165 дней. В республиканском бюджете-2020 на подготовку к Играм и другим крупным соревнованиям выделено 109.9 млн. рублей.
 
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