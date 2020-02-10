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Стало известно, сколько стоит подготовка белорусских атлетов к Олимпиаде в Токио
Источник материала: Партизан
До олимпийских игр в Токио остается 165 дней. В республиканском бюджете-2020 на подготовку к Играм и другим крупным соревнованиям выделено 109.9 млн. рублей.
Накануне глава государства подписал распоряжение о призовых для призеров Олимпийских игр. Чемпион получит 12 тысяч базовых величин (306 тысяч рублей), серебряный призер — 153 тысячи, бронзовый — 102 тысячи. Такие же призовые положены тренерскому штабу спортсмена. На Играх в Рио белорусы взяли одно золото, по 4 серебра и бронзы. Если применить такие же призовые, то получим сумму в 2,4 миллиона рублей.
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До олимпийских игр в Токио остается 165 дней. В республиканском бюджете-2020 на подготовку к Играм и другим крупным соревнованиям выделено 109.9 млн. рублей.
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