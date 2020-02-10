ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это узаконенное изнасилование». Мнение о том, почему проституцию нельзя легализовать

10.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Все чаще легализацию проституции обсуждают как инициативу, которая может защитить женщин. Если будет признано, что они работают, появятся какие-никакие права и социальная защищенность. О том, почему эта идея сделает положение секс-работниц только хуже, рассуждает колумнистка Наста Захаревич.


Фото: из архива Насты Захаревич

Об авторе: магистр философии, журналистка

В Канаде мужчина, убивший жену, получил условно-досрочное освобождение и разрешение встречаться с женщинами, чтобы «удовлетворять свои сексуальные потребности». Почему он не должен был удовлетворять свои желания самостоятельно или с помощью секс-игрушек, история умалчивает. В общем, он встретился с одной женщиной. И убил ее тоже.

Эта история еще долго будет костью в горле сторонников легализации проституции, а если повезет, заставит хоть одну страну обратиться к шведской модели — делать незаконной саму покупку секса. Потому что вот что случается, если государство всерьез верит в существование неких сексуальных потребностей, которые мужчины имеют право в обязательном порядке удовлетворять с помощью женщин. В таких случаях женщин убивают.


Фото: Reuters

Еще недавно в разговорах о проституции про этику вспоминали только в контексте аморальности продажи собственного тела. Объектом обсуждения и осуждения были исключительно женщины, вовлеченные в проституцию. Мужчин если и осуждали, то лишь за измену женам. Хотя нередко можно было встретить мнение, что секс за деньги — это не измена. Мол, если б он на свидания ходил и нежные сообщения ей по утрам отправлял, вот это была бы измена. А если за деньги и чисто механически, так это и не секс практически. Так, мастурбация о другого человека.

При этом говорить об аморальности такой мастурбации и фактической покупки права на изнасилование до сих пор не очень принято. Кажется, всерьез об этом в Беларуси говорят только некоторые феминистки. Все остальные или игнорируют тему, или выступают за полную декриминализацию или легализацию проституции.

Декриминализация означает, что государство вообще никак не регулирует сферу. Легализация — это не только отказ от преследования проституированных женщин и их так называемых клиентов, а создание законной инфраструктуры.

Не такая работа, как все. Вообще не работа

Один из основных аргументов легализаторов — это убежденность, что проституция — такая же работа, как и все остальные. Мол, мы же на любой работе получаем деньги за какие-то физические действия. Так чем условные продажи плюшевых мишек, бизнес-анализ или мытье посуды в ресторане отличаются от проституции? Кто-то работает руками, а чей-то инструмент — вагина.

И на первый взгляд это логично, хотя даже на интуитивном уровне чувствуется подвох. Он действительно есть. От обычной работы у людей не развивается посттравматический синдром. Зато с ним сталкивается, по разным оценкам, от 40% до 68% людей, вовлеченных в проституцию, и традиционно абсолютное большинство этих людей — женщины.


Фото: Reuters

ПТСР — тяжелое психическое состояние, в котором могут оказаться люди, пережившие очень травмирующие события: войну, нападение, изнасилование, похищение. И в списке этих травмирующих событий оказывается насильственный секс. Секс, во время которого женщина не была возбуждена и не испытывала никакой симпатии к так называемому клиенту. Секс, во время которого она будто видела себя со стороны. Секс, после которого она долго мылась в душе, но ощущение чистоты так и не появилось.

Идея о том, что проституция — это работа, а не эксплуатация, идет рука об руку с идеей, что где-то там есть люди, которым не бывает больно. Мы так же относимся к обрезанию клитора в некоторых странах, «убийствам чести» и судам над женщинами за то, что они оказались в публичном месте с непокрытой головой — говорим «это такая традиция». Будто традиции отменяют боль, страх и унижение.

Так же и с проституцией: можно представить, что есть такие особенные женщины, которых можно заставлять заниматься сексом и не считаться при этим бездушным чудовищем. Условная дочь условного легализатора — она, конечно, не такая женщина. Она достойна всего лучшего — качественного образования, хорошей работы и нежного и любящего любовника, который с радостью выполняет все ее желания в постели. Но где-то там есть женщины, которым это все не надо. С ними можно заниматься сексом без их желания, а если с эмпатией и здравым смыслом совсем все плохо, то можно при этом еще считать, что помогаешь им выжить.


Фото: Reuters

Я видела такие самодовольные лица с полным отсутствием признаков интеллекта, когда была в Эфиопии. Хорошо одетые и явно приезжие люди усаживались в импровизированных палатках перед 6−8-летними детьми, чтобы те за деньги почистили им обувь. Кажется, эти взрослые чувствовали себя благотворителями — они ведь дают детям возможность заработать!

Но эксплуатация — это не работа. Это касается и детского труда, и проституции. От того, что мы назовем покупку чужого тела для секса нормальным явлением, оно таким не станет. И количество ПТСР у жертв эксплуатации при этом не уменьшится. Просто женщины будут погибать. Снова.

Мифическая потребность

Еще один аргумент за легализацию проституции — это сексуальная потребность, которая почему-то дает тому, кто ее испытывает, права рабовладельца.

Во-первых, в идею о том, что без секса человек умрет, можно поверить в подростковом возрасте, но со временем становится очевидно, что это ерунда. Во-вторых, для снятия сексуального напряжения второй человек не нужен вовсе. У большинства из нас есть две функционирующие руки, а еще, слава прогрессу, люди давно придумали секс-игрушки.

Но до сих пор популярна мысль о том, что у мужчин есть неотъемлемое право на секс с другим человеком. А чтобы хоть немного прикрыть чудовищность самой идеи, придумали термин «социальная проституция».


Фото: unsplash.com

Суть этого понятия в том, что некоторые мужчины с инвалидностью якобы не имеют возможности найти партнерш для секса, и поэтому государство должно им таких женщин предоставить. В теории, мужчин и женщин тут можно поменять местами или вспомнить о негетеросексуальных людях, но на практике распределение ролей именно такое: мужчины требуют себе женщин.

Вообще, чтобы понять, чем отличается ситуация для женщин и мужчин, достаточно заметить, что мужчины переживают, как же они выживут без секса, а женщины — как бы сделать так, чтоб их не изнасиловали.

В Беларуси о социальной проституции публично мечтает активист Саша Авдевич. Он рассказывает о том, как тяжело бывает мужчинам в инвалидных креслах:

«Колясочнику для того, чтобы заинтересовать девушку, нужно быть хорошо образованным, воспитанным чуваком, который умеет разговаривать. Если ты здоров, ты можешь быть полным дурачком, типа чуть-чуть красавчик — и у тебя по-любому есть секс. А когда ты в статусе колясочника, ты можешь вытягивать только за счет эрудиции и своего внимания к девушке».

А зачем узнавать что-то новое и прокачивать социальные навыки, если можно просто потребовать у государства женщину, которая будет вынуждена заниматься с тобой сексом?

В этом, собственно, вся суть любителей проституции как явления. Зачем прикладывать усилия, чтобы понравиться женщине? Зачем очаровывать ее комплиментами, шутками и разговорами об архитектуре? Зачем внимательно слушать ее рассказы о трудностях на работе и несправедливом мире? Можно просто заплатить и получить удовольствие. Купив другого человека.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все чаще легализацию проституции обсуждают как инициативу, которая может защитить женщин. Если будет признано, что они работают, появятся какие-никакие права и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Здравствуй, паранойя. Блогер показал, в каких повседневных вещах могут прятаться камеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика