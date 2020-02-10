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Новый коронавирус стал причиной смерти 910 человек во всем мире

10.02.2020 08:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 910 человек, при этом 908 из них умерли в Китае, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР в понедельник, 10 февраля. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах.

Общее количество заболевших новой формой пневмонии на территории КНР достигло 40171 человека, курс лечения в больницах страны проходит около 36 тысяч человек, состояние 6,5 тысяч из них оценивается как тяжелое, 3,3 тысячи человек были выписаны. Еще около 187,5 тысяч человек наблюдаются медиками в связи с подозрением на заражение коронавирусом, передает DW.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS в 2002-2003 годах, тоже начавшейся в Китае, когда умерли 774 человека. На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах.

"Имелись случаи передачи 2019-nCoV от людей, которые не путешествовали в Китай, - написал в своем микроблоге Twitter глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус. По его словам, "мы можем видеть только верхушку айсберга", эти случаи могут стать потенциалом для широкого распространения вируса.

Он также сообщил, что международная экспертная группа ВОЗ во главе отправилась в Китай для оказания помощи китайским медикам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания. Ранее группа ученых в КНР сообщила о том, что вероятным промежуточным хозяином коронавируса является панголин. До этого высказывались мнения, что первые пациенты могли заразиться коронавирусом от змей либо летучих мышей.
 
 
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Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV достигло 910 человек, при этом 908 из них умерли в Китае, сообщает Госкомитет...
 
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