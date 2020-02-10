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Узнали, что внутри у новейшего робота-пылесоса Xiaomi
Источник материала: Tut.by
А вы знали, что в эти устройства можно загрузить любой голос, а сами они, по простоте сборки/разборки напоминают конструкторы из детства? Роботы-пылесосы — очень необычная категория бытовой техники для дома, которая прочно завоевала себе место на рынке.
Да, роботы пока не пропылесосят лучше самого человека, но для повседневной уборки и для ленивых пользователей (ладно, мы все такие) они подходят идеально. Поэтому, вслед за разборкой
Внешний вид и характеристики
Как выглядело устройство, пока мы его не разобрали:
По данным производителя, робот мощностью 55 Вт позволяет убрать помещение площадью 250 квадратных метров за 2,5 часа. У него есть пульт и возможность управления, в том числе со смартфона, по Wi-Fi.
Одна из главных деталей робота, выделяющаяся сверху, — лазерный дальномер с моторчиком. За счет этой детали пылесос создает карту местности для уборки.
Также во фронтальной части есть 4 датчика препятствия. Они срабатывают при легком прикосновении к чему-либо и дают команду пылесосу на изменение траектории. Это помогает роботу максимально аккуратно обходиться с домашней мебелью и плинтусами.
Здесь же расположены динамики, сообщающие о проблемах, с которыми сталкивается пылесос, или, например, о том, что ему пора на базу. Забавно, что через приложение сюда можно закачивать всевозможные голоса (как в навигаторах).
На правой (если смотреть сверху) части устройства расположен оптический датчик движения вдоль стен, чтобы при движении не задевать их. Выступающие щеточки при этом «подмахивают» пыль под основной валик.
В верхней части корпуса расположены две кнопки управления — включения/выключения и возврата на базу.
В нижней части устройства находится съемный контейнер. Он легко достается и чистится.
Здесь же расположены три колеса. Два из них — основные — оснащены отдельными моторами. Поэтому двигается пылесос, как танк, — затормаживается левое колесо — он поворачивается налево, правое — в другую сторону.
Последняя деталь в нижней части — диагностический microUSB-разъем под заглушкой, который служит исключительно для диагностики устройстве в сервисном центре (не подключайте его к розетке).
Разборка!
Ну что же, пора узнать, что у него внутри. Сегодня, как и раньше, нам помогает сервис-менеджер дистрибьютора Xiaomi в Беларуси Антон.
Антон начинает с рассказа о том, что основная щетка пылесоса в случае необходимости меняется без съема фронтальной панели. Это нужно для того, чтобы, например, очистить ее от шерсти домашних животных или накрученных волос.
Снимаем верхнюю крышку — под ней сразу видим аккумулятор емкостью 5200 мАч.
— Этого хватает, чтобы убрать мои 54 «квадрата», и еще остается около 70% заряда, — делится личными впечатлениями мастер.
А вот это — вспомогательное, третье, колесо. У него нет никаких особых функций, кроме помощи двум ведущим.
Сначала снимаем дополнительную щетку (ту самую, которая предназначена для сбора мусора вдоль стен). Важная деталь: всё внутри робота-пылесоса состоит из отдельных «вщелкивающихся» в конструкцию блоков.
Такая конструкция позволяет быстро заменить необходимый элемент в случае необходимости. Антон говорит, что этот простой и разумный подход — без лишних проводов и клея — ему очень нравится.
Следующими снимаем модули двух колес с моторчиками.
Здесь есть и своего рода подвеска, чтобы въезжать на неровности — вроде высоких ковров или порогов (до 4 см).
Теперь снимаем фронтальную крепежную пластину, которая с помощью пружин взаимодействует с датчиками касания. Подъехал к препятствию — пластина прижимается к датчику — робот меняет направление. Такой вот принцип действия.
Следующий демонтируемый блок — мотор основной щетки — «сердце» нашего робота. Он так же очень легко достается/вставляется за счет модульной конструкции.
Что же в них ломается и как этого избежать?
Спрашиваем специалиста, что обычно ломается в роботах-пылесосах.
— Выходят из строя мотор-колеса, потому что это вторая по нагруженности деталь. Первая же в этом плане — турбина, засасывающая пыль в пылесборник, — рассказывает Антон. — Но они ломаются только если лениться чистить контейнер, что создает затруднения для проходящего через турбину воздуха. Кроме того, если неправильно менять фильтр или редко выбрасывать мусор, он может попасть непосредственно в турбину и забить ее.
За состоянием колес также желательно следить. Да и вообще, если вы хотите, чтобы ваш робот поработал подольше, нужно не просто вытряхивать пыль из контейнера, а периодически промывать фильтр, убирать намотанные волосы и шерсть с колес. То есть, выражаясь языком автомобилистов, проводить плановые ТО. И тогда помощь сервисного центра, вне зависимости от марки и модели пылесоса, вам вряд ли когда-то понадобится.
А нам до полной разборки осталось совсем чуть-чуть. Вот — лидар (оптический датчик расстояния) с моторчиком.
А это — основная плата, где находится процессор, память и другие модули, вроде Wi-Fi.
Кроме того, к плате подключены все модули пылесоса — лидар, мотор-колеса, мотор дополнительной щетки, датчики приближения. Это — мозг всего устройства.
Ну вот мы и разобрали робот-пылесос Xiaomi полностью. Это было просто из-за его модульной конструкции, которая исключает клейку или пайку отдельных блоков. Здесь всё просто, как в советском конструкторе, — по сути, нужна только отвертка. Вот вам «групповое фото»:
Впрочем, мы не рекомендуем вам делать подобную разборку самостоятельно, да она вам и не понадобится, если правильно обслуживать «умный» гаджет. А тем более, что вы всё равно теперь знаете, как он устроен!
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Роботы-пылесосы - очень необычная категория бытовой техники для дома, которая, несмотря на пессимизм скептиков, прочно завоевала себе место на рынке. Разбираем...
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