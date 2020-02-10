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Starbucks переориентируется на выпуск растительного молока

10.02.2020 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейший американский производитель кофе Starbucks планирует начать производство и продажи растительного молока из экологических соображений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу компании Кевина Джонсона.

Бизнесмен публично признал вредное влияние обычного молока на окружающую среду. Напомним, что животный продукт входит в ассортимент продукции, используемой компанией для производства разных видов кофе. Другой причиной Джонсон назвал растущий интерес к веганскому молоку. Например, по его словам, этой заменой обычному молоку интересуются около 20 процентов клиентов компании из Латинской Америки.  

Также в начале января Джонсон рассказал о пяти шагах, которые компания планирует принять в рамках программы устойчивого развития. Это увеличение ассортимента веганской еды, большие инвестиции в регенеративное сельское хозяйство, переход на многоразовую упаковку, вложение средств в развитие магазинов и управление отходами и создание более экологичных торговых точек.

Ранее компания  Quantis и Всемирный фонд дикой природы провели исследование, которое показало, что на молочные продукты компании приходится доля выбросов углерода. По их данным, это более 3,2 миллиона тонн или 21 процент от всех выбросов парниковых газов компании за 2018 год. Виновными в этом признали более 31 тысячи торговых сетей компании.
 
 
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Крупнейший американский производитель кофе Starbucks планирует начать производство и продажи растительного молока из экологических соображений. Об этом сообщает...
 
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