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В Пинске наладили переработку изношенных шин

10.02.2020 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске реализовали инвестиционный проект, предусматривающий переработку изношенных шин и производство резиновых покрытый, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

В Пинске наладили переработку изношенных шин

Новое предприятие разместилось на бывших производственных площадях "Кузлитмаша". Заниматься переработкой изношенных шин будет ООО "Экопродшина", чьим учредителем является концерн "Брестмясомолпром". Новый владелец реконструировал помещения. Была установлена автоматизированная линия, технические характеристики которой позволяют за год переработать до 5 тыс. т шин. Производство - безотходное: изношенные покрышки перерабатываются в резиновую крошку, текстильный и металлический корд.

"Завод готов к запуску. Выпуск продукции идет мелкими партиями. Ожидается, что до конца месяца производство выйдет на промышленные масштабы, начнется отгрузка продукции на экспорт", - сказал Михаил Самолазов.

Предприятие решит проблему утилизации отработавшей свой ресурс резины. По оценкам, в Брестской области за год накапливается около 5-6 тыс. т изношенных шин. Весь этот объем пинчане готовы переработать и произвести новую продукцию. Уже сейчас договоры на утилизацию покрышек заключены примерно со 100 юридическими лицами не только из Пинска, но также из Ивацевичского, Пружанского, Кобринского и других районов. Примут шины и у граждан.

"Перспектива такая, что объемы изношенных шин будут увеличиваться. При необходимости готовы установить вторую линию переработки, - отметил директор "Экопродшины" Владимир Голышак. - Но все же основная наша деятельность связана с производством резиновых изделий. Постараемся сделать широкую линейку продукции из резиновой крошки. Она используется в различных отраслях: от дорожного строительства до сельского хозяйства".

В планах у пинчан производить 100-120 т резиновой крошки, затем делать из нее резиновые рулонные покрытия, плитку, маты для животноводческих комплексов, "зеленые парковки". Продукцией уже заинтересовались заказчики из Евросоюза.

На новом предприятии создано 25 рабочих мест. Предполагается, что в течение 2020 года штат увеличится вдвое.

 
 
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  В Пинске реализовали инвестиционный проект, предусматривающий переработку изношенных шин и производство резиновых покрытый, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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