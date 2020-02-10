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Около 100 юных музыкантов Гомельской области станут участниками конкурса «Юный виртуоз»

10.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Открытый областной конкурс исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз» пройдет 14-15 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Около 100 юных музыкантов Гомельской области станут участниками конкурса «Юный виртуоз»

Музыкальной ареной для участников станет Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского. Подано около 100 заявок от учащихся детских школ искусств и колледжей из Гомеля и области.

Оценивать выступления юных виртуозов будет жюри, в состав которого войдут ведущие педагоги учреждений образования в сфере культуры Беларуси. Они определят лучших музыкантов в таких номинациях, как «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Контрабас».

Завершат конкурсную программу церемония награждения и выступления лауреатов.

Основная цель творческого состязания — содействие в реализации инициатив и потенциала учащихся, выявление и поддержка талантливых детей и молодых исполнителей.

Организаторами I Открытого областного конкурса исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз» выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома и Гомельский государственный колледж искусств имени Н. Ф. Соколовского.

Белта

 
Теги: Гомель
 
 
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Открытый областной конкурс исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах "Юный виртуоз" пройдет 14-15 февраля в Гомеле, сообщили...
 
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