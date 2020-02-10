Около 100 юных музыкантов Гомельской области станут участниками конкурса «Юный виртуоз»

Источник материала: Газета Авангард

Открытый областной конкурс исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз» пройдет 14-15 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.





Музыкальной ареной для участников станет Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Ф.Соколовского. Подано около 100 заявок от учащихся детских школ искусств и колледжей из Гомеля и области.

Оценивать выступления юных виртуозов будет жюри, в состав которого войдут ведущие педагоги учреждений образования в сфере культуры Беларуси. Они определят лучших музыкантов в таких номинациях, как «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Контрабас».

Завершат конкурсную программу церемония награждения и выступления лауреатов.

Основная цель творческого состязания — содействие в реализации инициатив и потенциала учащихся, выявление и поддержка талантливых детей и молодых исполнителей.

Организаторами I Открытого областного конкурса исполнителей на фортепиано и струнных смычковых инструментах «Юный виртуоз» выступают главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома и Гомельский государственный колледж искусств имени Н. Ф. Соколовского.