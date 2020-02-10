«Награди всех, особенно россиян». Лукашенко в Красной поляне угощал хоккеистов своим шоколадом

Источник материала: Tut.by

Шоколад «Президент» вручили игрокам после хоккейного матча «Белых» и «Синих» в Красной поляне. Игра, напомним, состоялась в перерыве деловых переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.



Фото: пресс-служба президента России

— Дима, награди всех, особенно россиян, — распорядился Лукашенко и вручил упаковку фирменного шоколада «Президент».

телеканал «Россия1» Видео: Матч прошел 8 февраля. Владимир Путин и Александр Лукашенко вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне. Путин в форме сборной России под номером 11, Лукашенко — в хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага, сообщает пресс-служба Кремля. Под номером 31 в этой же команде играл Николай Лукашенко. «Белые» обыграли «Синих» со счетом 13:4.