Минобороны ответило на критику новых требований к здоровью призывников

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Вооруженным силам не нужен призывник, который постоянно будет находиться на больничной койке, об этом рассказал в интервью ОНТ Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Минобороны.





Со слов Дмитрия Альховика армии нужны призывники, которые смогут осваивать программу боевой подготовки, а не находиться постоянно на больничной койке.





belnovosti.by Начальник военно-медицинского управления предложил критикам поставить себя на место руководства Вооруженных сил и задать себе банальный вопрос, какие люди нужны армии, пишет









Армия заинтересована непросто в годных призывниках, а в тех, кто сможет с оружием в руках защищать свою родину и будет выполнять поставленные задачи.





При этом, принцип которым руководствуются при призыве на военную службу, остается прежним – вооруженным силам необходимы исключительно здоровые молодые люди. Просто лазеек «откосить» теперь будет значительно меньше.





Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, недугов эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также недугов сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются несущественными нарушениями сердечного ритма.





В том числе речь идет о гражданах призывного возраста, которые имеют невусы (родинками, образованиями на коже), сколиоз, и те, кто прибегал к лазерной коррекция зрения.





Что касается невусов, то молодые люди получали отсрочку, из-за того, что форма старого образца могла их травмировать.





Нынешняя форма значительно мягче и комфортнее, но если в процессе службы выяснится, что невус все-таки повреждается — то солдат будет признан негодным и уволен.





Ранее службу в армии не могли проходить молодые люди со сколиозов в 11 градусов, теперь к призыву являются негодными только те, у кого он 17 градусов.





Поскольку такой сколиоз не препятствует работе в строительной сфере и позволяет выполнять тяжелую физическую работу.





«В медицине за последние 10 лет возросли диагностические возможности: появились магнитные томографы высокой степени разрешения. Появилась возможность лазерной коррекции зрения: изменились лазеры и степень их инвазивности. Как следствие, реабилитационный период также сократился», — подчеркнул Дмитрий Альховик.





Как только документ вступит в законную силу, медицинское переосвидетельствование молодых людей призывного возраста, которые ранее по состоянию здоровья являлись не годными к службе, будет проводиться планово.





Согласно белорусскому законодательству, оно осуществляется раз в три года.





Что касается внепланового переосвидетельствования призывников, который находятся в запасе по состоянию здоровья, — в настоящий момент его проводить не планируют.



