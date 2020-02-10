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Минобороны ответило на критику новых требований к здоровью призывников

10.02.2020 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси изменились критерии годности призывников: лазеек «откосить» от службы станет меньше.


Фото: скриншот видео You Tube

Вооруженным силам не нужен призывник, который постоянно будет находиться на больничной койке, об этом рассказал в интервью ОНТ Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Минобороны.

Со слов Дмитрия Альховика армии нужны призывники, которые смогут осваивать программу боевой подготовки, а не находиться постоянно на больничной койке.

Начальник военно-медицинского управления предложил критикам поставить себя на место руководства Вооруженных сил и задать себе банальный вопрос, какие люди нужны армии, пишет belnovosti.by


Армия заинтересована непросто в годных призывниках, а в тех, кто сможет с оружием в руках защищать свою родину и будет выполнять поставленные задачи. 

При этом, принцип которым руководствуются при призыве на военную службу, остается прежним – вооруженным силам необходимы исключительно здоровые молодые люди. Просто лазеек «откосить» теперь будет значительно меньше.

Уточнение требований касается заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, недугов эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также недугов сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются несущественными нарушениями сердечного ритма.

В том числе речь идет о гражданах призывного возраста, которые имеют невусы (родинками, образованиями на коже), сколиоз, и те, кто прибегал к лазерной коррекция зрения. 

Что касается невусов, то молодые люди получали отсрочку, из-за того, что форма старого образца могла их травмировать.  

Нынешняя форма значительно мягче и комфортнее, но если в процессе службы выяснится, что невус все-таки повреждается — то солдат будет признан негодным и уволен.

Ранее службу в армии не могли проходить молодые люди со сколиозов в 11 градусов, теперь к призыву являются негодными только те, у кого он 17 градусов. 

Поскольку такой сколиоз не препятствует работе в строительной сфере и позволяет выполнять тяжелую физическую работу.

 «В медицине за последние 10 лет возросли диагностические возможности: появились магнитные томографы высокой степени разрешения. Появилась возможность лазерной коррекции зрения: изменились лазеры и степень их инвазивности. Как следствие, реабилитационный период также сократился», — подчеркнул Дмитрий Альховик. 

Как только документ вступит в законную силу, медицинское переосвидетельствование молодых людей призывного возраста, которые ранее по состоянию здоровья являлись не годными к службе, будет проводиться планово. 

Согласно белорусскому законодательству, оно осуществляется раз в три года. 

Что касается внепланового переосвидетельствования призывников, который находятся в запасе по состоянию здоровья, — в настоящий момент его проводить не планируют.
 
 
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В Беларуси изменились критерии годности призывников: лазеек «откосить» от службы станет меньше.
 
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