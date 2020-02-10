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В Азербайджане на внеочередных парламентских выборах объявлено о победе партии власти

10.02.2020 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Все 5573 участка для голосования на внеочередных выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент) Азербайджана завершили свою работу 9 февраля в 19:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

Явка избирателей к 17:00 составила 44,84%. Представители ЦИК страны и международные наблюдатели в течение дня отмечали, что голосование проходило в спокойной и дружелюбной атмосфере.

В списки избирателей включены более 5,3 млн граждан. Голосование за рубежом на парламентских выборах законодательство не предусматривает. Выборы будут считаться состоявшимися при любом раскладе: порога явки нет.

На выборы аккредитованы 883 наблюдателя от 59 международных организаций. Самую многочисленную миссию - 380 человек - направило Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Миссия СНГ состоит из 250 экспертов, Парламентской ассамблеи Совета Европы - из 25. Впервые парламентские выборы в Азербайджане отслеживает миссия Шанхайской организации сотрудничества. Число местных наблюдателей превысило 77 тыс., из которых около 35 тыс. представляют политические партии. Следить за ходом выборов изъявили желание 24 партии и 21 неправительственная организация, пишет belta.by/


На 125 мест в высшем законодательном органе Азербайджана претендуют 1314 кандидатов. Из них 11 выдвинуты инициативными группами избирателей, 246 - 19 политическими партиями, 1057 являются самовыдвиженцами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря прошлого года подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса пятого созыва и назначении внеочередных выборов на 9 февраля. Инициатором такого решения выступило парламентское большинство, посчитавшее, что Милли меджлис не выдерживает заданный главой государства высокий темп реформ во всех сферах жизни и в такой ситуации не может эффективно выполнять свои функции. К тому же, по мнению депутатов, парламент по примеру администрации президента и кабинета министров, где в прошлом году были проведены внушительные структурные и кадровые преобразования, нуждается в омоложении и новых лицах.

Досрочные парламентские выборы проводились впервые в истории Азербайджана.

Эксперты еще до выборов прогнозировали победу правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") - по результатам первых экзитполов партия Алиева получает большинство мест в Милли меджлисе нового созыва.



Международные наблюдатели отмечали спокойную и дружелюбную атмосферу, в которой проходили выборы.

"Идет нормальный процесс голосования. Наблюдается очень серьезное представительство гражданского общества, наблюдатели от партий, кандидатов. Это очень позитивный фактор - контроль за ходом выборов. Мы пока никаких нарушений не наблюдали, и как раз этот контроль вносит свою лепту", - приводит ТАСС слова главы миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместителя генерального секретаря организации Шерали Джонон.

В выборах участвуют около 64% депутатов прежнего созыва, и насколько обновится состав Милли меджлиса, еще предстоит установить ЦИК.


В течение дня никто из наблюдателей не заявлял о фиксации серьезных нарушений избирательного процесса. МВД страны также сообщило об отсутствии правонарушений. ЦИК к настоящему моменту еще не дал итоговой оценки, но в ходе голосования от этого ведомства сообщений о нарушениях также не было.

Предварительные результаты голосования ЦИК объявит в ночь на 10 февраля, окончательные итоги должны быть подведены в течение 20 дней. Затем у Конституционного суда Азербайджана будет 10 дней на их утверждение. Парламент шестого созыва должен приступить к работе в течение трех дней после оглашения вердикта суда.
 
 
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Все 5573 участка для голосования на внеочередных выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент) Азербайджана завершили свою работу 9 февраля в 19:00 по местному...
 
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