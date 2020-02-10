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«Белавиа» рассматривает вопрос запуска своих лоукостав из областных городов

10.02.2020 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белавиа» рассматривает вопрос запуска своих лоукостав из областных городов

Авиакомпания «Белавиа» рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

«Мы рассматриваем вопрос организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, есть областные аэропорты, которые способны предоставлять низкие тарифные ставки на их обслуживание. Мы сейчас работаем над географией полетов, думаем, куда бы пассажир был заинтересован полететь по модели «лоукост», — сказал Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ, сообщает БелТА.

Кроме того, Департамент по авиации Минтранса подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии.

«Мы разрешили лоукост-компании Wizz Air выполнять полеты как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам», — отметил директор департамента.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта...
 
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