«Белавиа» рассматривает вопрос запуска своих лоукостав из областных городов

Источник материала: Ежедневник





Авиакомпания «Белавиа» рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

«Мы рассматриваем вопрос организации полетов авиакомпании «Белавиа» по бизнес-модели «лоукост». Такие воздушные суда у нас есть, есть областные аэропорты, которые способны предоставлять низкие тарифные ставки на их обслуживание. Мы сейчас работаем над географией полетов, думаем, куда бы пассажир был заинтересован полететь по модели «лоукост», — сказал Артем Сикорский в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ, сообщает БелТА .

Кроме того, Департамент по авиации Минтранса подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии.

«Мы разрешили лоукост-компании Wizz Air выполнять полеты как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам», — отметил директор департамента.

