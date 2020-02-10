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В Жлобине на пешеходном переходе ГАЗ сбил мать и дочь. Девочка в больнице
Источник материала: Tut.by
В Жлобине на пешеходном переходе сбили женщину и 14-летнюю девочку. Ребенок в больнице,
Авария произошла днем 8 февраля на пересечении улиц Первомайской и Полевой.
Мать и дочь переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент их сбил 29-летний водитель «ГАЗ». Девочку доставили в районную больницу.
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Авария произошла днем 8 февраля на пересечении улиц Первомайской и Полевой.
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