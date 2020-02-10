В Жлобине на пешеходном переходе ГАЗ сбил мать и дочь. Девочка в больнице

Источник материала: Tut.by

В Жлобине на пешеходном переходе сбили женщину и 14-летнюю девочку. Ребенок в больнице, сообщает ndsmi.by.



Фото: ndsmi.by

Авария произошла днем 8 февраля на пересечении улиц Первомайской и Полевой.

Мать и дочь переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент их сбил 29-летний водитель «ГАЗ». Девочку доставили в районную больницу.