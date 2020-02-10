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В Жлобине на пешеходном переходе ГАЗ сбил мать и дочь. Девочка в больнице

10.02.2020 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине на пешеходном переходе сбили женщину и 14-летнюю девочку. Ребенок в больнице, сообщает ndsmi.by.


Фото: ndsmi.by

Авария произошла днем 8 февраля на пересечении улиц Первомайской и Полевой.

Мать и дочь переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент их сбил 29-летний водитель «ГАЗ». Девочку доставили в районную больницу.

 
 
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Авария произошла днем 8 февраля на пересечении улиц Первомайской и Полевой.
 
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