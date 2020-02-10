Последнее исследование предполагает, что коронавирус также распространяется через фекалии

Источник материала: Tut.by

Последнее исследование предполагает, что новый коронавирус также распространяется через фекалии. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой Agence France-Presse и на результаты исследования в журнале JAMA Network .



Изображение: Fred Murphy & Sylvia Whitfield / CDC

Диарея может быть вторичным путем передачи нового коронавируса. Об этом сообщили ученые после публикации последнего исследования, в котором рассказывалось о пациентах с абдоминальными симптомами и жидким стулом.

Считается, что основным путем заражения вирусом является кашель зараженного человека. Хотя ранее исследователи говорили, что они были сосредоточены на пациентах с респираторными симптомами и, возможно, пропустили признаки, связанные с пищеварительным трактом.

Китайские авторы пишут, что в общей сложности 14 из 138 пациентов (10%) в больнице Ухань первоначально имели такие симптомы как диарея и тошнота за день-два до развития лихорадки и затрудненного дыхания.

Первый пациент в США с диагнозом 2019-nCoV в течение двух дней также испытывал проблемы с кишечником, и вирус впоследствии был обнаружен в его стуле. Были и другие подобные случаи в Китае, задокументированные в Lancet, хотя и нечастые.

Из этого был сделан вывод о новом возможном пути передачи вируса от человека к человеку. Но эта новость не удивительна для ученых, учитывая, что новый вирус принадлежит к тому же семейству, что и SARS (атипичная пневмония).

Ведь SARS как раз передавался через фекалии. Это привело к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге заболели сотни людей. Теплый воздух из ванных комнат «загрязнил» несколько квартир и был перенесен ветром в соседние здания комплекса.

Однако ученые добавляют, что они до сих пор не знают, как долго 2019-nCoV может выжить вне организма (например, ВИЧ может выжить в течение 30 минут), и к какому температурному диапазону он чувствителен.

Этот способ передачи может создать новые проблемы при сдерживании распространения нового типа коронавируса. Но, скорее всего, это будет проблемой для больниц, которые могут стать «усилителями» эпидемий.

Несмотря на это, основным способом передачи вируса по-прежнему остается прикосновение к загрязненным поверхностям, а потом — к глазам, носу или рту.