ГАИ призывает водителей быть внимательными при гололедице

Источник материала: Вороновская газета





Госавтоинспекция призывает водителей быть благоразумными и дисциплинированными в сложных погодных условиях, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

По прогнозам синоптиков, на территории всей страны ожидаются нестабильные погодные условия. Положительные температуры могут сменяться заморозками, в связи с чем на дорогах ожидается гололедица. К тому же ближайшие дни дорожную обстановку будет осложнять сильный ветер.

Как отмечают в ГАИ, во время порывистого ветра не стоит оставлять машины вблизи деревьев и массивных конструкций. Также необходимо учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Участки мокрой дороги могут чередоваться с обледенелыми или заснеженными. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Следует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выбирать сдержанный стиль вождения, скорость движения в соответствии со складывающимися погодными условиями и с учетом состояния проезжей части, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при пересечении проезжей части даже по переходу. «Из-за возможного обледенения тротуаров стоит аккуратно приближаться к краю проезжей части. Автомобиль невозможно остановить мгновенно, особенно на мокрой, скользкой дороге. Нужно ступать на пешеходный переход только заранее убедившись, что водители успели остановиться. В условиях недостаточной видимости и темное время суток надо обозначать себя световозвращающими элементами», — порекомендовали в ГАИ.

В ГАИ добавили, что инспекторы готовы помочь попавшим в затруднительную ситуацию водителям и пешеходам, а также организовывать объезды закрытых для движения участков и регулировать движение в сложных местах.

За прошедшие выходные дни в республике произошла 481 авария с материальным ущербом. Совершено 12 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, никто не погиб. За управление в нетрезвом состоянии задержано 130 водителей. Пресечено 370 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

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