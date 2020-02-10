Оскар-2020: южнокорейская картина «Паразиты» стала лучшим фильмом года

Источник материала: Ежедневник





Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года киноленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чун Хо.

«Паразиты» стали первым фильмом из Южной Кореи, номинированным на «Оскар». В общей сложности драма была выдвинута в шести категориях, пишет meduza.io .

«Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за картину «Джокер». Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».

Лучший композитор — Хильдур Гуднадоттир, написавшая саундтрек к «Джокеру». Лучшая песня — «(Iʼm Gonna) Love Me Again» из «Рокетмена».

«1917» награжден за операторскую работу, визуальные эффекты и сведение звука. «Ford против Ferrari» получил награду в двух номинациях: лучший монтаж и лучший монтаж звука.

«Оскар» за лучшую работу художника постановщика вручили «Однажды в… Голливуде», за лучшие костюмы — «Маленьким женщинам», за лучший грим и прически — «Скандал».