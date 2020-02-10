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Оскар-2020: южнокорейская картина «Паразиты» стала лучшим фильмом года

10.02.2020 10:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Оскар-2020: южнокорейская картина «Паразиты» стала лучшим фильмом года

Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года киноленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чун Хо.

«Паразиты» стали первым фильмом из Южной Кореи, номинированным на «Оскар». В общей сложности драма была выдвинута в шести категориях, пишет meduza.io.

«Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за картину «Джокер». Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за фильм «Джуди».

Лучший композитор — Хильдур Гуднадоттир, написавшая саундтрек к «Джокеру». Лучшая песня — «(Iʼm Gonna) Love Me Again» из «Рокетмена».

«1917» награжден за операторскую работу, визуальные эффекты и сведение звука. «Ford против Ferrari» получил награду в двух номинациях: лучший монтаж и лучший монтаж звука.

«Оскар» за лучшую работу художника постановщика вручили «Однажды в… Голливуде», за лучшие костюмы — «Маленьким женщинам», за лучший грим и прически — «Скандал».

 
 
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Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года киноленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чун Хо.
 
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