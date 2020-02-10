В Ивацевичском районе пьяный бесправник сбил 16-летнего парня

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель сбил подростка в Ивацевичском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Происшествие случилось 8 февраля, около 19.30, в городском поселке Телеханы. Здесь легковушка сбила 16-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части в попутном направлении без светоотражающего элемента, но со включенным фонарем.

В результате наезда парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был пьян. К тому же, ранее он был лишен права управления за езду в нетрезвом виде.