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В Ивацевичском районе пьяный бесправник сбил 16-летнего парня
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель сбил подростка в Ивацевичском районе,
Происшествие случилось 8 февраля, около 19.30, в городском поселке Телеханы. Здесь легковушка сбила 16-летнего местного жителя, который шел по краю проезжей части в попутном направлении без светоотражающего элемента, но со включенным фонарем.
В результате наезда парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
В ходе проверки выяснилось, что водитель был пьян. К тому же, ранее он был лишен права управления за езду в нетрезвом виде.
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Происшествие случилось 8 февраля, около 19.30, в городском поселке Телеханы
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