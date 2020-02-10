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В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 февраля около половины восьмого вечера в посёлке Телеханы Ивацевичского района произошёл наезд на несовершеннолетнего.
Как
Школьник получил травмы и был госпитализирован. Водитель был пьян, кроме того, ранее он был лишён права управлять машиной за вождение в нетрезвом виде.
На прошлой неделе в Минске произошёл наезд на ребёнка.
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Новости Беларуси. 8 февраля около половины восьмого вечера в посёлке Телеханы Ивацевичского района произошёл наезд на несовершеннолетнего. Как сообщает МВД...
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