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В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода

10.02.2020 11:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 февраля около половины восьмого вечера в посёлке Телеханы Ивацевичского района произошёл наезд на несовершеннолетнего. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель легковушки сбил 16-летнего местного жителя, который двигался по краю дороги в попутном направлении. Подросток шёл с фонариком, но без фликера. 

Школьник получил травмы и был госпитализирован. Водитель был пьян, кроме того, ранее он был лишён права управлять машиной за вождение в нетрезвом виде. 

На прошлой неделе в Минске произошёл наезд на ребёнка.

Девочка перебегала дорогу на «красный», чтобы успеть на автобус (здесь подробности). 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 8 февраля около половины восьмого вечера в посёлке Телеханы Ивацевичского района произошёл наезд на несовершеннолетнего.  Как сообщает МВД...
 
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