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«Белавиа» может начать летать по модели «лоукост»

10.02.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» может начать летать по модели «лоукост»
Фото из открытых источников

«Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов – куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост», - слова Сикорского приводит СТВ.

Ранее Департамент по авиации подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии, по которому белорусская сторона разрешила выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт «Минск», так и в областные аэропорты.

Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом «Минск» по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам.

Здесь важна позиция и Департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты. 

«Белавиа» может начать летать по модели «лоукост»
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Теги: Минск
 
 
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По словам директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артема Сикорского, рассматриваются вопросы организации полетов...
 
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