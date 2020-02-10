«Белавиа» может начать летать по модели «лоукост»

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«Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов. Мы сейчас работаем с географией полетов – куда бы этот пассажир, по каким направлениям он был бы заинтересован полететь по модели «лоукост», - слова Сикорского приводит СТВ.

Ранее Департамент по авиации подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии, по которому белорусская сторона разрешила выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт «Минск», так и в областные аэропорты.

Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом «Минск» по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам.