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В Беларуси безработные открывают фитнес-центры и издают сказки. Как?

10.02.2020 11:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 2019 году безвозмездные субсидии на открытие собственного бизнеса получили 147 безработных минчан. Кто они и как заручиться господдержкой?

Как безработному получить субсидию на открытие бизнеса и сколько она составляет

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Светлана Леончик.

Минчане, ранее которые были безработными, начинали свой бизнес в сфере услуг, торговли, такси, транспорта, ремонта машин. Какие ещё виды бизнеса популярны в Минске?

Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В принципе, основные сферы деятельности вы озвучили. Это те сферы, которые наиболее близко к нашим безработным. Но есть более редкие виды деятельности. Это консультационные услуги, услуги в сфере образования. Очень интересные в последнее время туристические услуги организовывать, экстремальный туризм, исторический туризм. Спортивные услуги – фитнес-центры организуют наши безработные. Ещё есть очень интересная… В этом году у нас был случай, когда наша безработная занимается написанием детских литературных произведений, в том числе сказок, издаёт их. Поэтому, в общем-то, люди приходят с уникальными идеями и их воплощают с нашей помощью.

В Беларуси безработные открывают фитнес-центры и издают сказки. Как?

Люди в материале: Светлана Леончик
 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году безвозмездные субсидии на открытие собственного бизнеса получили 147 безработных минчан. Кто они и как заручиться господдержкой? Как безработному...
 
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