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В Беларуси безработные открывают фитнес-центры и издают сказки. Как?
Источник материала: СТВ
В 2019 году безвозмездные субсидии на открытие собственного бизнеса получили 147 безработных минчан. Кто они и как заручиться господдержкой?
Гость программы
Минчане, ранее которые были безработными, начинали свой бизнес в сфере услуг, торговли, такси, транспорта, ремонта машин. Какие ещё виды бизнеса популярны в Минске?
Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
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В 2019 году безвозмездные субсидии на открытие собственного бизнеса получили 147 безработных минчан. Кто они и как заручиться господдержкой? Как безработному...
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