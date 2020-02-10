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Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019»

10.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019»

Фото Елены АНАНИЧ.

Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» Церемония награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019»

 

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