Источник материала: Новости Волковыска

8 и 9 февраля состоялись игры заключительного десятого тура предварительного этапа чемпионата Гродненской области по мини-футболу.

Волковысская команда «Беллакт» в воскресенье дома принимала «Мосты».

В матче на выезде 22 декабря прошлого года молочники были сильней 3:4 и хозяев устраивало поражение с разницей в один мяч 0:1,1:2, 2:3, чтобы выйти в плей-офф, не говоря уже о ничьей или победе над соперником. В то время как мостовчан устроит только победа со счетом 4:3 или с разницей в два мяча и более.

Мостовчане с первых минут ринулись атаковать и это принесло свои плоды. На 10-й минуте Максим Вадюн открыл счет в матче. Спустя четыре минуты Роман Кисель сравнял счет, а еще через две Дмитрий Ламан вывел хозяев вперед. Но к 20-й минуте гости усилиями Чучвы сравняли счет. На что на 22-й минуте Ламан вновь ответил голом. И меньше минуты понадобилось сопернику, чтобы снова сравнять. Вновь отличился Вадюн. А спустя пять минут Бобко выводит принеманцев вперед. Первый тайм был за гостями с заветным счетом на табло 4:3.

Хозяевам отступать было некуда и во втором тайме при поддержке трибун беллактовцы попытались взять нить игры в свои руки и это у них получилось. На 38-й минуте Кирилл Безносик сначала сравнивает счет, а еще через десять минут выводит молочников вперед. Но мостовчане не сдавались. И на 56-й минуте Вадюн снова сравнивает счет, оформив хет-трик, а еще через три минуты забивает свой четвертый мяч в матче. Казалось, вот она – победа. Но волковычане и не думали сдаваться. Ровно через пять минут Роман Кисель сравнивает счет в матче, оформив дубль. А еще через три минуты Кирилл Безносик ставит точку в игре, забив свой третий и, как оказалось, победный гол. 7:6 и «Беллакт» движется дальше.

Молочникам достался серьезный соперник - лидские «Электросети», буквально нашпигованные высококлассными игроками. Шутка ли – лидчане выиграли все десять матчей в группе «А», наколотив соперникам 116 голов, и пропустив 33.

Первый матч волковычане проведут дома 15 или 16 февраля. О времени и дате мы сообщим дополнительно. Ответный на выезде 22 февраля.

Приходите поболеть за волковычан.

Остальные пары плей-офф выглядят следующим образом: «Ошмяны» - «Форсаж», «Энергия» - «Медведи», «Новогрудок» - ФСК «Гродненский».